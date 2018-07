Roma | out anche Luca Pellegrini contro l' Avellino

TheGiornalisti/ Video - il Love Tour regista sold out e viene aggiunta una data a Roma (Wind Summer Festival) : Questa sera i TheGiornalisti parteciperanno al Wind Summer Festival 2018 con "Felicità puttana", il nuovo singolo che farà èarte dell'album "Love"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:55:00 GMT)

La valigia di…Luca Barbarossa : Sabato 21 luglio a Castel Romano Designer Outlet : Roma – La valigia di un artista è un po’ la sua casa. Scoprirne il contenuto significa in qualche modo accompagnarlo in viaggio e comprenderne gusti, abitudini e forse anche qualche aspetto della sua anima. Riprende il 21 luglio a Castel Romano Designer Outlet, dopo il successo dello scorso autunno, l’appuntamento con La valigia di…che stavolta vede protagonista il cantautore Romano Luca Barbarossa. Dal brillante esordio di Roma ...

Roma - sold out al Tre Fontane per l'allenamento del 19. Bianda : 'Marcare Dzeko ti fa crescere' : Questa volta la notizia si è diffusa nel giro di poche ore: posti esauriti il 19 luglio in occasione dell'allenamento aperto della Roma allo stadio Tre Fontane. A differenza di quanto accaduto ieri ...

Roma - out Florenzi? Occhi puntati su Cuadrado e Suso : i dettagli… : Cuadrado E Suso- Resta totalmente da valutare il prossimo futuro di Alessando Florenzi. Il terzino/centrocampista giallorosso avrebbe espresso il suo desiderio di continuare la sua avventura in giallorosso, ma restano da risolvere ancora diversi dettagli. Parti ancora distanti, tanto da spingere il club capitolino a guardarsi intorno. Come evidenziato dai colleghi di “Il Messaggero“, qualora […] L'articolo Roma, out Florenzi? ...

Doppietta dei Thegiornalisti a Roma per il Love Tour - annunciata una nuova data dopo il sold out : info e biglietti : Nuovo concerto dei Thegiornalisti a Roma per il Love Tour: la band capitanata da Tommaso Paradiso annuncia la nuova data dopo il sold out al Pala Lottomatica. A quattro mesi di distanza dall'avvio della Tournée nei palazzetti dello sport, i Thegiornalisti registrano il tutto esaurito al Pala Lottomatica di Roma per la data del 27 ottobre 2018. A fronte della grande richiesta da parte del pubblico, si aggiunge una nuova data: i ...

Roma. Wind Summer Festival - la piazza è sold out : Un sabato italiano, tra musica emergente e canzoni da ballare – Comincia presto, prima delle 21, il secondo appuntamento con il Wind Summer Festival 2018. piazza del Popolo si riempie fino a traboccare di teenager pronti a urlare a squarciagola le canzoni dei loro idoli, e di meno giovani perplessi che provano invano a decodificare i sentimenti delle nuove generazioni. Alla conduzione ancora Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Daniele ...

Amici 17 : Irama registra i primi sold out del 'Plume Tour' - raddoppiano i concerti di Roma e Milano : Il nuovo album del vincitore del talent resta al primo posto in classifica e si aggiudica il disco d’oro.

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - Sconfitta del Movimento 5 Stelle alle elezioni municipali che si sono svolte ieri a Roma. Il movimento politico della sindaca Virginia Raggiresta fuori dalla sfida nel municipio III, dove il 24 giugno si terrà il ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Giovanni Ca

M5S out nei due municipi Romani : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Sconfitta del Movimento 5 Stelle alle elezioni municipali che si sono svolte ieri a Roma. Il movimento politico della sindaca resta fuori dalla sfida nel municipio III, dove il 24 giugno si terrà il ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Giovanni Caudo e il candidato di centrodestra Francesco Maria Bova, e si piazza al terzo posto nel municipio VIII dove Amedeo Ciaccheri, candidato con una coalizione ...

Roma - blackout nella metro : passeggeri scendono in galleria e proseguono a piedi : Una stazione della metro B chiusa, disagi ma soprattutto scene di panico: la mattina dei pendolari Romani - già macchiata dall'

Roma - FALSO ALLARME BOMBA SU METRO B A POLICLINICO/ Panico attentato : black out su tutta la linea : METRO ROMA, esplosione sulla linea B: ALLARME BOMBA ma è un guasto: 1.500 passeggeri evacuati, 3 feriti. E' successo questa mattina attorno alle 8 alla stazione POLICLINICO

Supermercati aperti oggi 2 giugno 2018/ Milano e Roma - negozi e centri commerciali : la lista degli outlet : Supermercati aperti oggi 2 giugno 2018, Roma e Milano: negozi e centri commerciali, tutte le info sulle aperture nel giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica