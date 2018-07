Roma | Mercoledì A I D A e Argentin contro le buche

Us ACLI Roma : Mercoledì la ‘Partita della Pace’ con la comunità ebraica : Roma – Mercoledi’ presso il Dopolavoro Cotral, in via Mario Ageno snc a Roma- in occasione delle finali e delle premiazione dell’IX Edizione del Torneo Interparrocchiale di calcio a 5 “Giovanni Paolo II”. Promosso dall’Unione Sportiva delle ACLI di Roma in collaborazione con le ACLI di Roma, con il patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile del Vicariato ...

Roma : Da mercoledì ‘Free Music Festival’ a Parco Forte Ardeatino : Roma – “La Musica dal vivo e la cultura sbarcano in periferia. Dopo il trionfo della prima edizione, torna anche quest’anno, dall’11 al 22 luglio, ArdeForte – Free Music Festival all’interno del Parco del Forte Ardeatino nel quartiere di Roma 70. Un festival per tutta la sua durata ad ingresso completamente gratuito. Il progetto nasce lo scorso anno da un’idea di alcune di realta’ giovanili del ...

Roma : ‘Appia Self-portrait’ da mercoledì 27 giugno : Roma – Doppio appuntamento al Parco archeologico dell’Appia antica, a Roma. mercoledì 27 giugno alle 11.30 il sito diretto da Rita Paris presenta il completamento del restauro del Casale di Santa Maria Nova. Che per l’occasione apre le porte al pubblico, inaugurando una mostra fotografica. Dal 27 giugno al 30 settembre 2018, infatti, le sale e il giardino dell’antica dimora – confinante con Villa dei Quintili e ...

Meteo Roma - le previsioni per Mercoledì 23 Maggio 2018 : Meteo Roma. Domani cieli irregolari con possibili temporali nel pomeriggio. Nel Lazio piogge al mattino sulle zone interne e sul Basso Lazio; temporali diffusi al pomeriggio. Meteo Roma, le previsioni per Mercoledì 23 Maggio 2018 Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, temporali attesi al pomeriggio in esaurimento entro le ore serali. Temperature comprese tra +15°C e +26°C. Meteo Lazio Piogge al mattino sulle zone interne e sul Basso Lazio; ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : come vederli in tv e diretta streaming? Il programma e gli orari di mercoledì 16 maggio : Il programma e gli orari di mercoledì 16 maggio agli Internazionali d’Italia CENTRALE – (dalle 12:00) Fabio Fognini vs [6] Dominic Thiem [1] Rafael Nadal vs Damir Dzumhur Dominika Cibulkova vs Maria Sharapova [WC] Matteo Berrettini vs [2] Alexander Zverev (non prima delle 19:30) [3] Garbiñe Muguruza vs Daria Gavrilova (non prima delle 21:00) NEXT GEN ARENA – (dalle 11:00) [9] Sloane Stephens vs Kaia Kanepi [3] Grigor ...