Roma | Gerson in prestito alla Fiorentina Monchi insiste per Olsen | Malcom dà la priorità

Fiorentina su Gerson : c'è il sì anche della Roma : Qualcosa si muove nel mercato in entrata della Fiorentina . Con i viola che stanno provando a chiudere per Gerson , '97,. I viola trattano sulla base del prestito con diritto di riscatto e la chiusura ...

