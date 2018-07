Roma | “entro il 2020 la Capitale avrà la sua Area C” Iniziano le proteste | “La giunta

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 luglio 2018) Entro illa città dila sua “C”. Parola di Linda Meleo. L’assessora capitolina alla Mobilità, durante un’intervista a una radiona, ha rilanciato il progetto già esternato dal presidente della Commissione Trasporti, Enrico Stefano, nell’aprile 2017, che prevedeva l’entrata in vigore di una Congestion Charge Zone per le automobili intorno alla metà 2018. Una previsione un po’ ottimistica, evidentemente, visto che dei ticket di ingresso nel centro storico e nell’anello ferroviario non vi è nemmeno l’ombra. Ma da quanto confermano gli uffici capitolini, l’intenzione è di introdurre il pedaggio sul modello milanese entro la legislatura, così da lasciare una tangibile “eredità politica” in vista della non più lontanissima campagna elettorale per il 2021. Rispetto alle dichiarazioni di Stefano di aprile 2017, oggi ci sono alcuni atti ufficiali, fra cui una proposta di ...