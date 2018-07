Roma | Alisson | ' Porterò sempre questa citta e questo club nel mio cuore'

Calciomercato Roma – I soldi di Alisson finiscono al… Bordeaux - recapitata la prima offerta per Malcom : le cifre : Incassati i soldi per la cessione di Alisson al Liverpool, la Roma è partita all’assalto di Malcom, esterno brasiliano di proprietà del Bordeaux C’è la prima offerta della Roma per Malcom, esterno offensivo di proprietà del Bordeaux seguito nelle scorse settimane anche dall’Inter. Il club giallorosso ha deciso di reinvestire i soldi incassati dal Liverpool per Alisson, presentando la prima proposta ai francesi di oltre 35 ...

Roma - Alisson saluta club e tifosi : ringraziamenti e commozione : Alisson vola al Liverpool lasciando la Roma dopo due stagioni molto intense nelle quali ha mostrato tutto il proprio valore Il portiere brasiliano Alisson ha voluto salutare Roma prima di approdare al Liverpool. Un lungo e sentito messaggio su Twitter ha chiuso la sua esperienza giallorossa: “Ho trascorso alla Roma due stagioni bellissime: diverse, intense, l’ultima piena di tante soddisfazioni. Le nostre strade oggi si dividono ma ...

Roma - Alisson se ne va. E fa più povera la Serie A : PARATE Alisson 2017 2018 18072018 Il migliore?E così per il giocatore, forse, più forte del pianeta che arriva in Italia, Cristiano Ronaldo, c'è il, forse, più forte portiere del mondo che parte, ...

Ufficiale - Alisson lascia la Roma : è il nuovo portiere del Liverpool [CIFRE e DETTAGLI] : L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Liverpool i diritti alle prestazioni sportive di Alisson Ramses Becker. Il portiere brasiliano passa al club inglese a fronte di un corrispettivo fisso di 62,5 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 10 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del club e del calciatore di determinati obiettivi sportivi. Il Club augura al calciatore le migliori fortune ...

