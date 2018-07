Risiko poltrone ai tempi dei gialloverdi

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) Allo scoccare del primo mese e mezzo del primo governo sovranista dall'impronta populista, di cosa si parla? Di nomine. Chi l'avrebbe mai detto, visto che i protagonisti, grillini o leghisti, almeno a parole quando erano all'opposizione, hanno sempre considerato le nomine, pardon le, come la tentazione del diavolo. Invece, ora si parla solo di quello e il paradosso è che se ne parla invano. Tant'è che forse per la prima volta nella storia della Prima, della Seconda e della Terza Repubblica, un premier, cioè Giuseppe Conte, convoca un vertice di governo (e di maggioranza) sulle nomine per dimostrare che esiste, ma subito dopo è costretto a sconvocarlo perché l'intesa è ancora di là da venire. Nella Prima Repubblica, infatti, si aveva un po' di senso del pudore, di certe questioni si parlava a latere delle riunioni di maggioranza o in incontri, riservati, massimo a due, per poi ...