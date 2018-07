Rihanna | il nuovo album sarà dancehall reggae Già pronte 500 canzoni!

Il nuovo album di Rihanna esce entro il 2018? La popstar sul successore di ANTI : “Aspettate e vedrete” : Il nuovo album di Rihanna sta prendendo forma proprio in queste settimane, nonostante la popstar sia impegnata anche su altri fronti. "Sono impegnata in studio in questo momento", ha rivelato la cantante al Graham Norton Show lo scorso 15 giugno, ospite insieme al cast del film Ocean's 8 di cui è protagonista. Quando le è stato chiesto dei suoi progetti musicali futuri, ovvero dell'attesissimo successore dell'ultimo album ANTI rilasciato ...