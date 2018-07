“Ridotto così E Amal…” Ecco George Clooney dopo il brutto incidente

caffeinamagazine

(Di venerdì 20 luglio 2018) Tanta paura per. Una decina di giorni fa il divo di Hollywood ha avuto un. Da settimanesi trova in Sardegna per le riprese della serie tv Catch 22 e come ogni mattina stava raggiungendo il set in scooter. Erano da poco passate le 8 e, che era partito presto in direzione Olbia dalla villa che ha affittato ia Punta Aldia, percorreva la statale Orientale Sarda in scooter. Lo precedeva, sempre in moto, un altro del cast e lo seguiva un van della produzione. Ma all’altezza della svolta per il villaggio residenziale di Costa Corallina,si è scontrato con un’auto che gli ha tagliato la strada. Un volo di due metri, scriveva il Corriere della Sera, e nella ricaduta un colpo in testa (ma aveva il casco) e una botta al ginocchio. Subito soccorso, l’attore è stato trasportato a bordo di un’ambulanza all’ospedale ...