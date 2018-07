' Ride' | diretto da Jacopo Rondinelli | uscirà al cinema il 6 settembre

Blastingnews

(Di venerdì 20 luglio 2018)da, è il primo film realizzato sugli sport estremi. Un precursore del genere oltretutto italiano, un thriller che promette emozioni ad alta tensione VIDEOadrenalinica. Girato interamente con delle telecamere GoPro, quelle usate dagli sportivi per filmare le loro prestazioni in movimento, il progetto rappresenta una vera e propria sfida, partendo proprio dall'unicita' nel suo genere. Si tratta di una gara, una sfida per la sopravvivenza, un vero e proprio gioco letale in cui solo il più forte riuscira' a sopravvivere. Il regista ha scelto per il cast Lorenzo Richelmy, Ludovic Hughes, Simone Labarga e Matt Rippy. A dare prestigio al film c'è la firma di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, creatori di Mine, il thriller di genere war-movie in cui un soldato, in Afghanistan, rimane bloccato con un piede su una mina VIDEO, nel deserto, senza potersi ...