Ricordi ed emozioni della voce di Wojtila

Milan - Galliani tra nostalgia e Ricordi : “guardo le partite di notte e mi emozioni. Un ritorno di Berlusconi? Lo escludo” : Presente all’inaugurazione della mostra ‘I Grandi Successi del Milan’, Adriano Galliani ha escluso un ritorno di Berlusconi alla guida del club rossonero E’ bastata l’inaugurazione di una mostra dedicata ai successi del Milan per risvegliare in Adriano Galliani ricordi ed emozioni, tutte legate a quel club di cui è stato l’amministratore delegato per oltre vent’anni. LaPresse / Roberto Monaldo Presente a ...