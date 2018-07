Ricerca | il Dna influisce su efficacia farmaci per schizofrenia

Sardegna - 21 indagati per il furto del "Dna dei centenari" donato alla Ricerca : Chiuse le indagini sulla sparizione delle provette con i campioni prelevati per studiare il segreto della longevità della popolazione dell'Ogliastra dal parco scientifico di Perdasdefogu. Sono state ritrovate anche al Cnr. Il reato ipotizzato rappresenta un precedente importante...

Ricerca : la differenza tra uomo e scimpanzé in 18.000 frammenti di DNA : Uno studio condotto dai Ricerca tori del Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari, coordinati dal prof. Mario Ventura, e da diversi centri di Ricerca americani, ha individuato le sequenze genomiche che possono dare indicazioni di ciò che ci ha resi umani. La Ricerca , pubblicata in questo mese dalla prestigiosa rivista Science, ha individuato molte nuove ed entusiasmanti differenze tra il DNA dell’ uomo e quello dei primati, molte di più ...

Ricerca : ecco l’isola che fu conquistata dai conigli - lo rivela il Dna antico : Non è una leggenda: sono bastati cinque conigli per sconvolgere per sempre l’ecosistema di Kerguelen, remota isola francese dell’Oceano indiano. Non un’eruzione vulcanica né un terremoto dunque. Lo rivela l’analisi del Dna antico intrappolato nei sedimenti di un piccolo lago, descritta sulla rivista Science Advances dai Ricerca tori italo-francesi, guidati da Francesco Ficetola, dell’Università Statale di ...

Ricerca : ricostruito il DNA del virus dell’epatite B che circolava in Europa 7mila anni fa : I Ricercatori dell’Istituto Max Planck per la Scienza della storia umana e dell’Università di Kiel hanno ricostruito il DNA del virus dell’epatite B che circolava in Europa almeno 7mila anni fa, analizzando campioni di denti di 53 scheletri rinvenuti in siti neolitici e medievali in Germania (i resti risalgono a un periodo che va dal 5000 a.C. al 1200 d.C.). I Ricercatori sono riusciti a individuare il virus dell’epatite ...