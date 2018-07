Ricerca | borsa di studio in memoria di Matteo Vinci | il biologo calabrese ucciso dalla

Innovazione : una Borsa per dar valore alla Ricerca italiana : Salerno , askanews, - Fare incontrare aziende e investitori con le Università e soprattutto con i singoli ricerca tori per esplorare opportunità di sviluppo dei progetti di ricerca e trasferire questi ...

Una 'Borsa' per valorizzare la Ricerca italiana : SALERNO - "La Borsa si conferma un appuntamento di riferimento per chi in Italia è interessato a fare concretamente trasferimento tecnologico in particolare per valorizzare la ricerca italiana. Il ...