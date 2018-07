Ribaltoni in Serie B | game over Avellino | tre posti per il ripescaggio | ecco le squadre ...

Scandalo Serie A e Serie B - le prime indiscrezioni sulle sentenze : retrocessioni - penalizzazioni e ripescaggi - Ribaltoni nelle ultime ore [DETTAGLI] : Scandalo nelle ultime ore per i campionati di Serie A e Serie B, in particolar modo sono iniziati i processi di Parma e Chievo, le richieste della Procura sono state pesanti soprattutto per il Chievo, chiesti 15 punti di penalizzazione e quindi la retrocessione in Serie B, per il Parma due punti nello scorso campionato (anche in questo caso la retrocessione) oppure sei punti di penalità nel prossimo campionato. Le sentenze sono previste ...

Shock Serie A - due retrocessioni e due ripescaggi : ecco come può cambiare il prossimo campionato - Ribaltoni clamorosi [NOMI e DETTAGLI] : Scandalo per il calcio italiano, è una nuova estate bollente quella per i campionato di Serie A e Serie B, sono in arrivo penalizzazioni (o retrocessioni) e ripescaggi, i campionati sono pronti a subire clamorosi ribaltoni. ecco la situazioni per il campionato di Serie A, due club a rischio penalizzazione o retrocessione, Chievo e Parma. Il 17 luglio il Tribunale federale nazionale della Federcalcio dovrà occuparsi del caso plusvalenze di ...

Bufera Serie A e Serie B - sospetti e partite al limite della regolarità : ricorsi che possono cambiare tutto - classifiche a rischio Ribaltoni [DETTAGLI] : Nuova Bufera sul campionato di Serie A e Serie B, non sono da escludere nuovi clamorosi ribaltoni. In particolar modo nel mirino è finita la gara valida per i playoff del campionato cadetto tra Frosinone e Palermo che ha visto il successo della squadra di Longo per 2-0 ma i rosonero non ci stanno e per alcuni episodi che si sono verificati durante il match: palloni lanciati in campo in modo antisportivo dai calciatori del Frosinone, un rigore ...

Calciomercato Serie A - valzer di attaccanti : Ribaltoni clamorosi : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato è sempre più attivo nelle ultime ore, in particolar modo i club del massimo campionato italiano sono al lavoro per costruire le squadre per la prossima stagione. Clamoroso valzer di attaccanti, l’Atalanta ha chiuso per Tumminello della Roma, il Bologna su Lapadula. Il Cagliari ci prova per Eder, la Fiorentina prepara l’assalto a Pjaca, il calciatore della Juventus potrebbe arrivare anche ...

Calciomercato Serie A - valzer di portieri : ecco i Ribaltoni - le ultime su Genoa - Fiorentina - Samp - Udinese e Bologna : Calciomercato Serie A – Calciomercato di Serie A sempre più caldo, incredibile valzer di portieri. La prima mosse è quella del Genoa che ha trovato l’accordo definitivo con Federico Marchetti, sarà l’ex Lazio il sostituto di Perin, pronto al matrimonio con la Juventus. Il Parma sta per chiudere per Viviano, obiettivo in comune per Fiorentina e Sampdoria, si tratta del polacco della Roma Skorupski. Secondo la ‘Gazzetta ...