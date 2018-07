Report del Consiglio grande e generale - Seduta del 20 luglio

Qualitel : Angela - Sanremo - Report al top del gradimento : Sono arrivati i dati del monitoraggio sulla qualità percepita dai telespettatori sintonizzati sul servizio pubblico radiotelevisivo effettuato da Gfk per conto dell'azienda radiotelevisiva di Stato ed i motivi per sorridere per l'attuale governance della tv pubblica (in attesa di essere rinnovata) ci sono tutti.Si parte dall'ottimo 8,5 di gradimento (scala da uno a dieci) per La penisola dei tesori di Alberto Angela, ma ottiene un buon 7,7 ...

Pornoattivismo - la scandalosa insurrezione del corpo : il Reportage su Fq Millennium in edicola : Si chiamano Slavina, Diana J. Torres, collettivo Rosario Gallardo. Nelle loro performance si mostrano, si toccano, si fanno toccare, fanno sesso in ogni declinazione immaginabile e oltre, anche fino all’orgasmo. Non sono pornostar, piuttosto pornoattiviste. Che usano il corpo per fare politica: per combattere la violenza di genere, le discriminazioni sociali, persino la corruzione… E’ il mondo underground del postporno, arte e ...

Wall Street : attese positive in vista dell'avvio della Reporting season del secondo trimestre : Tra i numerosi appuntamenti della settimana entrante, spicca l'avvio della earning season a stelle e strisce. "Le attese degli analisti sono positive anche se potrebbero pesare negativamente le ...

Crisi della democrazia e populismo. Il Report del dibattito : Nessuno può rappresentare tutti in politica, nessuno rappresenta tutti in filosofia, nessuno rappresenta tutti in economia, nessuno rappresenta tutti nell'umano. Populismo è tutto ciò che vuole dire: ...

Crowdinvesting - in arrivo il Report italiano del PoliMi : ... in qualità di 'ospite d'eccezione', Ronald Kleverlaan di CrowdfundingHub , che avrà il compito di descrivere la situazione del Crowdinvesting in Europa e nel mondo . Lo studio, che sarà presentato ...

L'Ucraina e la guerra dimenticata. Il Report - promemoria - della Carnegie : Però, de Waal nelle sue considerazioni va oltre questo aspetto e analizza entrambi i lati, sostenendo che non c'è nessuna intenzione politica, almeno al momento, di rispettare gli accordi di Minsk, ...

Tutti i valori e i dati fisici di Chris Froome : come ha vinto il Giro d’Italia? Il Report del Team Sky tra alimentazione - potenza - battiti cardiaci : Chris Froome andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva al Tour de France: da sabato 7 luglio il britannico vorrà essere assoluto protagonista sulle strade transalpine e cercherà di realizzare la mitica doppietta dopo essersi imposto al Giro d’Italia poco più di un mese fa. Il Team Sky ha deciso di consegnare alla BBC alcuni dati del proprio capitano in merito alle sue prestazioni alla Corsa Rosa, informazioni importanti che ci ...

Go Skateboarding Day 2018 : il video Report della giornata mondiale dedicata allo skateboarding! : Qui, però, cominciamo con il rivivere le emozioni del Go Skateboarding Day con un paio di video dagli eventi DC sparsi per il mondo . Si parte da Barcellona , più precisamente dalla zona adiacente il ...

La Pontida della svolta per la Lega L'obiettivo è conquistare l'Europa Tra birra gelata e salsicce. Reportage : Per chi di Pontida ne ha vissute tante, fin dagli anni '90, quella del 2018 è stata sicuramente quella della svolta. Non tanto e non solo per la Lega al governo dell'Italia, con Matteo Salvini ministro dell'Interno e vicepremier e Giancarlo Giorgetti... Segui su affaritaliani.it

Diritto di migrare e criminalizzazione della solidarietà nel tempo dei populismi. Il Report del dibattito. : «Riace è stata innanzitutto un'idea e poi una realizzazione pratica di convivenza civile con persone arrivate da ogni parte del mondo» dice Mimmo Lucano , che individua le cause di questo fenomeno ...

Exclusive Networks - linnovazione al cuore del Tech Experience 2018 - videoReportage - : Luca Marinelli, Managing Director di Exclusive Networks Italia, spiega la formula alla base della 'Disruptive Distribution' del Vad Fortissima la connotazione tecnica della società, che nel mondo ha ...

Report del Consiglio Grande e Generale del 21 giugno - seduta pomeridiana : ... alcun obbligo in capo a chi effettua il trattamento degli altrui dati, ne l'esistenza di un'Autorita di controllo autonoma ed indipendente; dall'altro non considera lo sviluppo dell'economia ...

Killers - Liam Gallagher e Richard Ashcroft : il Report del primo giorno degli I-Days di Rho - Milano - : Lo spirito rock'n'roll non ha mai abbandonato lo spavaldo musicista, che rimarca la sua appartenenza a quel mondo aprendo il concerto con il pezzo degli Oasis "Rock'n'Roll Star", eseguito davanti a ...