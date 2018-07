Rasty Kilo racconta il suo arresto e parla della depressione post incarcerazione VIDEO

Rasty Kilo arrestato per un chilo d'erba : 'Si sono impuntati perché rappo' Video : E' tornato in liberta' da qualche giorno Rasty Kilo, al secolo Riccardo Puggioni, il rapper romano originario di Ostia che era stato tratto in arresto nell'aprile del 2017, in to ad una perquisizione delle forze dell'ordine. L'artista era stato trovato in possesso di un chilogrammo di marijuana, il dettaglio, venuto fuori solo negli ultimi giorni, ha suscitato l'ironia di alcuni sui social network, dato che la parla Kilo è presente anche nel ...

Rasty Kilo torna libero dopo 400 giorni : 'È stato un inferno' (video) Video : dopo più di un anno di detenzione agli arresti domiciliari, Rasty Kilo è finalmente tornato in liberta'. Il rapper simbolo di Ostia ha voluto subito ringraziare i numerosissimi supporters, che in questo lungo periodo gli sono stati vicino, dimostrandogli calore, rispetto e stima, attraverso quotidiani messaggi di supporto, che l'artista non ha esitato a definire come una testimonianza 'di affetto e di amore'. I ringraziamenti Rasty Kilo: il ...