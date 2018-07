Rai | quando il Cda è specchio dei governi

C’era una volta… Marco Pantani e il trionfo sull’Alpe d’Huez. Quando il Pirata sconfisse InduRain (era il 1995) : “Ecco che Pantani, ecco che Pantani incomincia quella progressione che avevamo a lungo attesa“. Adriano De Zan iniziava così il racconto dei 36 minuti e 40 secondi nei quali Marco Pantani, nel 1995, scalò i 13,8 chilometri dell’Alpe d’Huez (e vinse la decima tappa di quel Tour de France). Fu la scalata più rapida di una salita tra le più famose del Tour, nonché un’ulteriore dimostrazione che in quel ciclismo la ...

"Quando giRai quel video e il protagonista venne a cercarmi a casa per dire : 'Sono il tuo regalo di compleanno'" : Mancano pochi giorni al debutto di Laura Pausini al Circo Massimo di Roma: sarà lei la prima donna a esibirsi sul prestigioso palco capitolino nei giorni 21 e 22 luglio. In occasione dei live, la cantante si è confessata sul numero di Grazia in edicola questa settimana.Alla vigilia dei due concerti romani del tour "Fatti sentire", la Pausini ha ripercorsi i momenti importanti della sua vita, parlando anche del suo rapporto con ...

La mia passione torna su Rai 3 : ecco quando : torna su Rai 2 “La mia passione”, il programma condotto da Marco Marra: anticipazioni e ospiti Tutto pronto per “La mia passione“, il programma condotto da Marco Marra in seconda serata su Rai3. Quali saranno i protagonisti al centro delle nuove puntata della seconda edizione del programma? Come sempre Marco Marra proporrà ai telespettatori una serie di interviste d’autore, ripercorrendo la vita professionale e ...

Cesare Cremonini - una notte a San Siro su Rai 2 : ecco quando : Rai 2 celebra Cesare Cremonini con una serata evento registrata presso lo Stadio San Siro di Milano: ecco quando andrà in onda Sta per arrivare su Rai 1 una serata evento dedicata a uno dei più grandi protagonisti della scena musicale italiana contemporanea. Si tratta di Cesare Cremonini, cantautore di successo che quest’estate ha portato la sua musica per la prima volta negli Stadi. ecco quando andrà in onda la serata evento “Cesare ...

Niagara - Licia Colò porta la natura e le meraviglie della terra su Rai2. Ecco quando in TV : Licia Colò torna in Rai con un nuovo programma televisivo dal titolo “Niagara” in cui parlerà di ambiente, ricerche scientifiche e tanto altro C’è grande attesa per il ritorno di Licia Colò su Rai2. L’autrice e conduttrice televisiva sarà al timone di “Niagara“, un nuovo programma dedicato alla natura e alle meraviglie della terra. Ecco alcune anticipazioni su quello che vedremo in tv e da quando andrà in onda ...

Il Segreto anticipazioni - Francisca e Raimundo si sposano : ecco quando : Anticipazione Il Segreto, il matrimonio di Francisca e Raimundo: tutti i dettagli Dopo tanti anni e moltissimi tira e molla, Francisca e Raimundo sono pronti a coronare il proprio sogno d’amore. La dark-lady de Il Segreto e il suo amatissimo Ulloa convolano finalmente a nozze. La puntata in cui viene celebrato il matrimonio tra la […] L'articolo Il Segreto anticipazioni, Francisca e Raimundo si sposano: ecco quando proviene da Gossip ...

L’Eredità - ecco quando torna su Rai 1 : c’è la data. Conduce Flavio Insinna : torna L’Eredità. E lo fa con un nuovo conduttore Flavio Insinna. Come annunciato già da tempo e confermato in via ufficiale alla presentazione dei palinsesti Rai, dal 24 settembre 2018 Flavio Insinna sarà al timone de L’Eredità. L’Eredità dal 24 settembre alle 18:45 su Rai 1 Quindi, il quiz preserale di Rai 1, che fu del compianto Fabrizio Frizzi avrà un nuovo volto, quello di Flavio Insinna. Alla fine la scelta è ricaduta su Flavio Insinna, ...

Portobello torna su Rai 1 : ecco quando andrà in onda e come partecipare ai casting : Svelata la data di messa in onda di Portobello, lo storico programma Rai: ecco quando andrà in onda la nuova edizione con Antonella Clerici L’effetto nostalgia continua a contagiare il mezzo televisivo. Dopo il grandissimo successo de “La Corrida“, lo storico programma portato al successo da Corrado e riproposto con l’ineccepibile conduzione di Carlo Conti, la Rai riporta in video anche un altro programma cult. Si tratta ...

The good doctor - serie tv su Rai 1. Quando in Tv - trama e cast : Arriva su Rai 1 il medical drama The good doctor con Freddie Highmore. Vediamo tutte le anticipazioni, trama, cast e Quando va in onda Tutto pronto per la messa in onda di The good doctor, la serie televisiva americana ideata da David Shore. Protagonista è Freddie Highmore che molti ricorderanno per aver interpretato il ruolo di Norman Bates nella serie “Bates Motel“. Scopriamo tutto quello c’è da sapere sulla serie: data di ...

Paola Perego conferma SuperbRain su Rai 1 : ecco quando : Superbrain 2 si farà. La conferma ufficiale arriva da Paola Perego durante un’intervista rilasciata a Libero Si preannuncia una stagione televisiva di grandi impegni per Paola Perego. La conduttrice, attualmente impegnata sia in radio che in tv, ha confermato la seconda edizione del programma Superbrain – Le superamenti che ha segnato il suo ritorno in Rai. ecco quando andrà in onda. Paola Perego e Superbrain: le parole della ...

Apri e vinci - nuovo quiz con Costantino della Gherardesca su Rai 2. Ecco quando in TV : Tra le novità della prossima stagione televisiva di Rai 2 c’è anche il quiz show “Apri e vinci” condotto da Costantino della Gherardesca: le anticipazioni Si chiama “Apri e vinci” il nuovo quiz show di Rai2. Un nuovo prodotto televisivo in arrivo nel pomeriggio della seconda rete di viale Mazzini diretta da Andrea Fabiano. Ecco in anteprima alcune anticipazioni tutte da leggere! Apri e vinci su Rai 2: quando va in ...

F1 - le sette vite di Kimi Raikkonen. Quando il sedile traballa - il finlandese rinasce : Come può cambiare in fretta uno scenario. Fino a metà della gara del Red Bull Ring, Kimi Raikkonen era nell’occhio del ciclone. In partenza, per esempio, provando a fare il colpaccio, invece, aveva involontariamente favorito la fuga di Lewis Hamilton, mentre nel corso della gara aveva commesso un banale errore in frenata di curva 2, facendosi saltare con semplicità da Max Verstappen. Giunti a quel momento tutti i critici e detrattori del ...

Adidas vs Puma - il film arriva su Rai 3 : ecco quando : arriva su Rai 3 il film Adidas vs Puma dedicato alla rivalità tra i fratelli creatori dei due brand alla moda: ecco quando andrà in onda Il film Adidas vs Puma diretto da Oliver Dommenget arriva in prima serata su Rai3. ecco la data di messa in onda, il cast e la tram del film che racconta la rivalità tra i due fratelli ideatori delle due case di moda e scarpe tra i più famosi al mondo. Adidas vs Puma film: quando va in onda Giovedì 12 luglio ...

Palio di Siena 2018 su Rai 2 : ecco quando : Il Palio di Siena arriva in tv con uno speciale appuntamento previsto su Rai 2 con Annalisa Bruchi: ecco quando andrà in onda Torna in tv lo storico appuntamento con il Palio di Siena, la celebre corsa dei cavalli prodotta in collaborazione con il Consorzio per la Tutela del Palio di Siena. ecco quando va in onda e le anticipazioni. Palio di Siena 2018: quando va in onda Lunedì 2 luglio alle ore 18.50 circa torna in diretta su Rai2 il Palio di ...