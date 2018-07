Rai | dai prof alla Smart Cda specchio dei governi

Rai : Coletti e Cellini scelti dai 5 stelle con il voto online. Bianchi Clerici (Lega) verso la Presidenza : Dunque il voto online ha decretato i due candidati del Movimento 5 stelle al Consiglio di Amministrazione della Rai. Beatrice Coletti con 6.577 preferenze è stata la più votata dagli iscritti del Movimento guidato da Luigi Di Maio, segue Paolo Cellini con 4253 voti. La giornalista del Tg1 Claudia Mazzola ha ottenuto 4005 voti, quindi a seguire Enrico Ventirce 2779 e Paolo Favale 2414 preferenze.Saranno dunque Beatrice Coletti e Paolo Cellini i ...

Nuove skin per Rainbow Six Siege Pro League trapelano dai dataminer : Sono trapelate le ultime skin di Rainbow Six Siege Pro League grazie ai dataminer. PCgamesn riporta che la nuova espansione uscirà ad agosto e grazie agli "scavatori di codice" possiamo ammirare le potenziali nbuove skin per Ying, Dokkaebi, Vigil, and Zofia nel file di gioco dell'ultima build. Potete ammirarli in basso, qui invece tutte le immagini, anche delle armi. Ricordiamo che Ubisoft rilascia una nuova serie di skin Pro League per ...

OpeRaio trova portafogli con 500 euro e "si precipita" dai carabinieri : Non si tratta di un gesto scontato, soprattutto in tempi di crisi economica. E' doveroso sottolineare gli esempi di onestà, anche quando si tratta di piccole notizie. Fare cronaca significa anche questo...

Raid fascista? No - targa rotta dai lavori : Sono intervenuti, con parole di condanna, l'Anpi, il deputato Pd Emanuele Fiano, il segretario milanese del partito Pietro Bussolati e una serie di altri protagonisti più o meno noti della politica. ...

Captain America : The Winter Soldier/ Su Rai 2 il film diretto dai fratelli Russo (oggi - 29 giugno 2018) : Captain America: The Winter Soldier, Rai 2: il film sul supereroe è diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo. Nel cast troviamo Chris Evans e Scarlett Johansson. (oggi, 29 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:33:00 GMT)

Il Paradiso delle Signore fiore all’occhiello del nuovo pomeriggio di Rai1 : 180 puntate per la versione daily : Niente da fare per i fan de Il Paradiso delle Signore. L'amata fiction con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi si può dire conclusa con la sua seconda stagione e la morte di Pietro Mori tra le braccia della sua Teresa. Ormai i fan devono farsene una ragione visto che, proprio durante la presentazione dei palinsesti Rai di ieri, il direttore generale Orfeo ha confermato la versione soap della fiction come fiore all'occhiello del nuovo pomeriggio della ...

Rai - Orfeo 'Floris e Giletti fuori dai palinsesti. Con Fiorello è sempre una sorpresa' - TV/Radio - Spettacoli : 'Il futuro è già in programma non è solo uno slogan, è il senso della nostra offerta per l'autunno 2018'. Con queste parole il dg Rai, Mario Orfeo , ha aperto la presentazione dei palinsesti per la ...

Appello dei macellai al ministro dell'Interno : "Proteggeteci dai Raid dei vegani" : Si sentono nel mirino. I macellai di Francia hanno chiesto la protezione della polizia al ministro dell’Interno Gérard Collomb contro gli attacchi da parte di gruppi vegani anti-carne e anti-allevamenti. “Contiamo...

F1 – Raikkonen riassume con una battuta il suo ‘successo’ nel Gp di Francia : “semplicemente sono stato lontano dai guai” : Kimi Raikkonen parla del Gp di Francia che l’ha visto protagonista sul terzo gradino del podio, le impressioni del pilota della Ferrari Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ultimi giri ha beffato Daniel Ricciardo con un ...

F1 - scintille Magnussen-Raikkonen in Francia : il pilota della Ferrari messo under investigation dai commissari di gara : Il pilota della Ferrari è stato messo under investigation dopo la fine delle qualifiche per aver ostacolato Magnussen, ma poi è stato assolto Un sabato sera con il brivido per Kimi Raikkonen, messo under investigation per il comportamento tenuto in pista nella Q3 delle qualifiche del Gp di Francia. Il pilota della Ferrari è stato ascoltato dai commissari di gara per aver ostacolato Kevin Magnussen, costretto ad abortire i proprio tentativi per ...

Velvet Coleccion in Italia : a partire dai primi di luglio su Rai 1 : Aficionados delle soap e delle storie rosa è in arrivo per voi una serie spin off della soap spagnola Velvet. Si tratta di Velvet Coleccion e andrà in onda a partire da i primi di luglio in prima serata su Rai 1. Velvet Coleccion in Italia: da luglio su Rai 1 Dopo la fine della quarta stagione di Velvet, in cui i protagonisti coronavano il loro sogno d’amore con un happy end straordinario, i followers della soap avevano perso le speranze che ci ...

Russia 2018 - un Mondiale capovolto dai tecnici opeRai : Il Maestro, il soprannome di Tabarez, adesso per meriti calcistici, ma originariamente proprio perché faceva il maestro di scuola elementare, ha commosso il mondo intero, con la sua esultanza capace ...

Non disturbare : Paola Perego nella seconda serata dai Rai1 dal 25 giugno. Anche Barbara Palombelli tra le ospiti : Paola Perego Faccia a faccia tra donne in una stanza d’albergo: il luogo giusto per le confidenze private, per i toni colloquiali ed i segreti svelati. Paola Perego ci prova in seconda serata su Rai1. Da lunedì 25 giugno prossimo (subito dopo la fiction Tutto può succedere), la conduttrice presenterà Non disturbare, il suo nuovo programma di interviste al femminile di cui anticipammo l’arrivo proprio su queste pagine. La ...