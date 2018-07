Ragno violino | psicosi a Roma Un ricovero a Olbia | Pensavo fosse solo una

Olbia - morso dal Ragno violino finisce all'ospedale : 'Credevo fosse stata una zanzara' : All'inizio credeva fosse una semplice puntura di zanzara. Fastidiosa. Ma nulla di cui preoccuparsi. Ma dopo qualche giorno la natura tossica della puntura ha costretto la vittima a rivllgersi al ...

Salute : morso da Ragno violino? Ecco cosa fare : Per fare chiarezza sulla reale pericolosità del ragno violino, protagonista di recenti casi di morsi che hanno interessato i media e la popolazione, il Centro antiveleni della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma ha elaborato una scheda informativa a cura di Maurizio Soave “per fugare paure ingiustificate“. Il ragno violino “non è aggressivo“, rassicura l’esperto, “è un animale schivo e solitario, non attacca e si ...

Psicosi da 'Ragno violino' - come stanno davvero le cose : Roma, 19 lug., askanews, - In relazione ai recenti casi di morsi di ragno violino che hanno interessato i media e la popolazione, il Centro Antiveleni della Fondazione Policlinico Universitario ...

Dopo il Ragno violino - arriva la zanzara del Nilo : scatta l'allarme - che regioni colpisce : Nei giorni scorsi, in alcune trappole posizionate nei comuni del Veneto orientale, ambito territoriale dell’Ulss4, sono stati catturati tre pool di zanzare del tipo Culex pipiens risultate positive al West Nile Virus, virus del Nilo occidentale. Ad accertare la presenza dell’agente patogeno negli in

'Il Ragno violino? Pensavo a una zanzara - ecco come mi ha ridotta' : di Lorena Loiacono 'È stata una brutta disavventura, ancora ne porto le conseguenze'. Isabella Onofrii, di Monte Mario, è una delle vittime del ragno violino , la specie aracnide il cui nome ...

“Come mi ha ridotto”. Ragno violino - parla una vittima. Testimonianza choc. Lì per lì non si sente nulla ma poi inizia l’incubo. A cosa fare attenzione : Ragno violino, sono giorni che non si parla d’altro. L’allarme ormai è rosso, specialmente a Roma Sud, e la psicosi è scattata da un pezzo. Il nome scientifico è Loxosceles rufescens, è un Ragno piccolo – tra i 7 e i 10 millimetri – di colore giallognolo, a tratti marrone ma è molto pericoloso. Basta una sola puntura per finire dritti in ospedale. Il problema, però, è che in genere, se si viene punti, non ci si accorge subito: il ...

La testimonianza di una vittima del Ragno violino : "Vista annebbiata - debolezza e morso in necrosi" : Sono piccoli, come tanti altri che vediamo quotidianamente nelle nostre case, ma a differenza della maggior parte dei ragni che vivono in Italia sono velenosi: stiamo parlando del ragno violino (Loxosceles rufescens, è il nome scientifico), il cui morso può essere davvero pericoloso anche se si tratta di un tipo di insetto normalmente non aggressivo, portato ad "attaccare" solo se calpestato o disturbato. Il Messaggero riporta la ...

Ragno violino - la testimonianza choc : «Precipitata in un incubo - la puntura mi ha ridotto così» : «Sono precipitata in un incubo, per la puntura di un Ragno»: a parlare è una vittima del Ragno violino. E non è l?unica. Ieri, dopo l?allarme lanciato da Leggo,...