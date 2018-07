Ragazzina affetta da autismo dispersa nel Bresciano | elicottero dell’Aeronautica Militare

meteoweb.eu

: Brescia, una ragazzina di 12 anni affetta da autismo è dispersa nei boschi di Serle.Era in compagnia di un gruppo,… - RaiNews : Brescia, una ragazzina di 12 anni affetta da autismo è dispersa nei boschi di Serle.Era in compagnia di un gruppo,… - Agenzia_Ansa : Dispersa da ieri ragazzina affetta da autismo: ricerche senza sosta ma non si trova - GraziaAmelia : RT @cedisma: Una #ragazzina di 12 anni affetta da #autismo è #dispersa nei boschi di Serle, in provincia di #Brescia. La piccola era in git… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) UnHH-139sta partecipando, su richiesta della Prefettura di Brescia, alle ricerche della bambina di 12 annidada ieri in zona Serle, in provincia di Brescia. Il velivolo con a bordo personale specializzato aerosoccoritore, imbarcherà anche un team, composto da Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, che si unirà alle altre squadre di soccorso presenti a terra. L’, appartenente al dell’83° Centro Combat SAR (Search And Rescue) del 15° stormo di Cervia, era già decollato in nottata, a seguito dell’attivazione da parte del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE), per cooperare con la ricerca anche attraverso gli speciali visori notturni NVG. L’83° Centro C/SAR è uno dei reparti del 15° Stormo dell’Aeronauticache garantisce 24 ore su 24, per ...