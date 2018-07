Quell' intrigo internazionale dietro alla barca di D' Alema

ilgiornale

: RT @PremiumSportHD: #premiumsport #Juventus, #Pjanic pensa all'addio? Incontro con il #Chelsea... #calciomercato - FrancescoSorgi : RT @PremiumSportHD: #premiumsport #Juventus, #Pjanic pensa all'addio? Incontro con il #Chelsea... #calciomercato - jordantorrestag : RT @PremiumSportHD: #premiumsport #Juventus, #Pjanic pensa all'addio? Incontro con il #Chelsea... #calciomercato -

(Di venerdì 20 luglio 2018) I gossip marinari sardi danno nelle ultime ore l'imzione di Massimo D'dalle parti delle isole Lavezzi e Cavallo, sotto Bonifacio, in Corsica. Posti incantevoli riservati ai fortunati possessori di una. Già, ma D'non lo è più, avendo venduto il suo "Ikarus" nel 2012. Tuttavia l'ex premier ha rimediatonostalgia prendendo in affitto la sua stessa ex, che una volta passata di mano è stata ribattezzata (pratica considerata portajella dai marinai) come sua figlia, "Giulia", ma che batte bandiera inglese perché non è più intestata al signor Massimo D', ma a una proprietà con sede in Gran Bretagna. Un giro di vendite e rivendite attraverso il quale D'fine, si trova a veleggiare sullache ha formalmente venduto ad una cifra attorno ai 750mila euro (per finanziare parzialmente l'acquisto della tenuta agricola in Umbria), ma che è ancora a ...