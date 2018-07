«Quattro ristoranti» e il menu troppo scritto

Quattro ristoranti - duro attacco al programma : 'Si recita un copione già scritto' : La trasmissione Quattro ristoranti di Alessandro Borghese, in onda su Sky Uno in prime time, finisce al centro delle polemiche dopo la denuncia fatta al Mattino di Padova da parte di un ristoratore che ha partecipato alla puntata dello scorso 12 luglio. Il titolare della Gourmetteria ha usato parole molto dure ed è arrivato a mettere in dubbio l'attendibilità del cooking show di Sky affermando che in realtà sarebbe tutto scritto e pilotato dalla ...

