Quattro consigli pratici per vacanze senza Herpes labiale

(Di venerdì 20 luglio 2018) Costume nuovo, libro preferito aperto, crema solare giusta, non c’è nulla che potrà rovinare i primi giorni di sole e relax…tranne l’! Quelle classiche vescicolette che poi diventano croste lungo il bordo delle labbra e che più le toccate più si ingrandiscono, antipatiche vero? L’è una malattia di origine virale che si manifesta soprattutto nei momenti di debilitazione, stress ed in seguito ad una lunga esposizione solare non protetta e questo può avvenire sia al mare che in montagna. Purtroppo ad oggi una vera e propria terapia curativa non esiste e i farmaci hanno il solo scopo di alleviare il fastidio e favorire una veloce guarigione. Ecco perché, soprattutto per non rovinarsi la vacanza, risulta importante la prevenzione: la prima regola non può che essere quella di non esporsi nelle ore centrali della giornata, quando il sole batte davvero troppo ...