Quante cose sai sulla Luna?

(Di venerdì 20 luglio 2018) Sono passati quasi cinquant’anni dal giorno storico in cui tre astronauti della Nasa raggiungevano la, e due di loro vi poggiavano per la prima volta i piedi (al Wired Next Fest uno di loro era con noi). A oggi, dalla sua superficie abbiamo prelevato e trasportatoTerra quasi 4 quintali di roccia e polvere. Li abbiamo studiati in lungo e in largo, ma sono ancora tanti i misteri che la avvolgono, tanto che non è escluso che ci si torni presto. Molti degli aspetti dellasono però ormai assodati: quanto sei preparato sull’argomento? Mettiti alla prova col nostro quiz, tra missioni, eclissi e crateri. E non dimenticarti di condividere con noi il tuo risultato.sai? Wired.