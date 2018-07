Quando i Rossi sono buoni

Giorgia Rossi - la star di Balalaika e Tiki Taka rivela : 'Quando con Tacchinardi...' - il momento più imbarazzante della sua carriera : Ha incantato per bellezza e competenza e, intervistata da Il Giorno , racconta come è nata la sua passione per lo sport: 'In famiglia. Mio papà giocava a calcio, mio nonno era presidente di una ...

Sacrificio d’Amore spinge Brando tra le braccia di Lucrezia e sparisce dal palinsesto : Quando andrà in onda la prossima puntata? : Un altro duro colpo attende i fan di Sacrificio D'Amore. La lunga (forse troppo) fiction di Canale 5 con Francesco Arca e Francesca Valtorta è rimasta in pausa per qualche mese per poi tornare con quella che è stata definita una seconda stagione e, dopo poche settimane e ascolti davvero bassi, sembra che sia nuovamente arrivato il momento di tornare in panchina. Al momento, la prossima settimana, la messa in onda di Sacrificio D'Amore non è ...

Le Verità Nascoste stringe il cerchio intorno a Paula e va in pausa : Quando andrà in onda la prossima puntata? : Le Verita` Nascoste settima puntata quando va in onda? Il palinsesto di Mediaset ha subito una modifica: ecco quando andrà in onda la puntata! Il mistero sulla vera identità di Paula si infittisce sempre più. La fiction spagnola, che accompagna i telespettatori di Canale 5 il venerdì sera, torna con la sesta puntata. Molti fan hanno guardato il palinsesto televisivo e hanno iniziato a chiedersi Le Verità Nascoste settima puntata quando va ...

Le Verità Nascoste stringe il cerchio intorno a Paula e va in pausa : Quando andrà in onda la prossima puntata? : Un altro scossone all'orizzonte per il pubblico de Le Verità Nascoste. La serie spagnola si prepara ad un nuovo cambio di programmazione anche se, questa volta, sembra che ci sarà più di otto giorni da aspettare per rivedere Paula e capire cosa nasconde e cosa le è successo. Proprio adesso che Le Verità Nascoste era ad un punto di svolta, Mediaset ha deciso di mettere in panchina la serie annullando la messa in onda della prossima settimana. ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Sbagliato cominciare il mercato a inizio stagione. Lorenzo e Iannone? Forti da Quando hanno rischiato il posto…” : Si sono disputate appena sei gare nel Mondiale MotoGP, siamo soltanto a inizio giugno e non siamo ancora arrivati a metà del campionato eppure le trattative di mercato sono ampiamente avviate in vista del pRossimo anno. Jorge Lorenzo e Andrea Iannone dovrebbero lasciare Ducati e Suzuki ad esempio, i possibili movimenti e gli scambi di sella rischiano di essere molteplici e questo caos non sembra essere particolarmente gradito a Valentino Rossi ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Sbagliato iniziare il mercato a inizio stagione. Lorenzo e Iannone? Forti da Quando hanno rischiato il posto…” : Si sono disputate appena sei gare nel Mondiale MotoGP, siamo soltanto a inizio giugno e non siamo ancora arrivati a metà del campionato eppure le trattative di mercato sono ampiamente avviate in vista del pRossimo anno. Jorge Lorenzo e Andrea Iannone dovrebbero lasciare Ducati e Suzuki ad esempio, i possibili movimenti e gli scambi di sella rischiano di essere molteplici e questo caos non sembra essere particolarmente gradito a Valentino Rossi ...

MotoGP - GP Italia Mugello 2018 : Quando gareggia Valentino Rossi e come vederlo gratis in tv? Il programma e gli orari di domenica 3 giugno : Valentino Rossi scatterà dalla pole position nel GP di Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP in programma domenica 3 giugno. Il Dottore ha confezionato una magia delle sue e ha conquistato la partenza al palo nella gara di casa: una prova da incorniciare del centauro di Tavullia che ha messo tutti in fila in maniera sorprendente, facendo letteralmente saltare il banco. Uno show del 39enne che è diventato il pilota più anziano di sempre ...

MotoGp – Feeling positivo ma quanta paura per Pirro - Valentino Rossi commenta la caduta di Michele : “Quando ho visto dov’è caduto…” : Valentino Rossi parla a seguito della giornata di prove libere del venerdì al Mugello: ecco le impressioni del pilota della Yamaha Dopo le prime e le seconde prove libere sul circuito del Mugello il pilota più veloce è Andrea Iannone. Il motociclista della Suzuki ha fermato il cronometro prima degli altri nella giornata di oggi. Le ottime prestazioni dell’italiano sono davvero positive in vista del Gp d’Italia che si correrà ...

Giuseppe Conte - Quando Vittorio Feltri scriveva : 'Il prossimo premier? Sarà un cog*** di prima grandezza' : Di seguito riproponiamo l'editoriale di Vittorio Feltri apparso su Libero dello scorso 5 maggio. Più di due settimane fa, provocatoriamente ma neanche tanto, il direttore profetizzava che chiunque ...