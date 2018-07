«Quando Brad Pitt e Leonardo DiCaprio rifiutarono Brokeback Mountain»

vanityfair

(Di venerdì 20 luglio 2018) Saranno insieme in Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino, ma avrebbero potuto incontrarsi già nel 2005 fra i pascoli di, i cappelli da cowboy e i baci caldi d’estate. Il destino, però, ha voluto diversamente, perché nénéaccettarono i ruoli di Ennis e Jack, protagonisti di uno dei film più iconici degli anni Duemila. A rivelarlo, a tredici anni di distanza, è il regista Gus Van Sant, che spiega come molti attori di Serie Adi prendere parte al progetto. https://www.instagram.com/p/Bkh21lOH6rf/?hl=it&taken-by=«Nessuno voleva farlo. Ci stavo lavorando e sentivo che avevamo bisogno di un cast davvero forte, un cast di stelle. Così non stava funzionando», spiega Van Sant a IndieWire, colui che, prima di Ang Lee, doveva dirigere la pellicola. «Chiesi ai nomi più importanti:, ...