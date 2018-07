Qualificazioni FIBA 3x3 Europe Cup U18 Gli Azzurri convocati al raduno di Bari

Basket – Qualificazioni FIBA WC 2019 - l’Italia si prepara alla sfida contro l’Olanda : out Della Valle : Sacchetti ha comunicato i 12 giocatori che scenderanno in campo, out Amedeo Della Valle per uno stato influenzale, Simone Fontecchio e Raphael Gaspardo A poche ore dalla sfida ai Paesi Bassi, in programma domenica alle ore 18.00 alla Martini Plaza di Groningen, gli Azzurri sono sereni e concentrati. Dopo l’allenamento serale Meo ha comunicato i 12 giocatori che scenderanno in campo: out Amedeo Della Valle per uno stato influenzale, ...

Qualificazioni FIBA World Cup 2019 – L’Italia lotta fino alla fine - ma la Croazia sorride e vince 78-72 : L’Italia lotta fino alla fine, ma è la Croazia a trionfare nella penultima sfida della giornata del Girone D delle Qualificazioni al Mondiale di basket di Cina 2019 Lo spettacolo del basket è tornato a far emozionare gli italiani. Questa sera, a Trieste, Italia–Croazia, penultima giornata del Girone D delle Qualificazioni al Mondiale di Cina 2019. I ragazzi di Meo Sacchetti hanno iniziato col piede giusto il match di questa sera, ...

Qualificazioni FIBA World Cup 2019 - Italia-Croazia : infortunio Hackett - match finito per l’azzurro : Italia-Croazia, Daniel Hackett ko: match finito per l’azzurro a causa di una distorsione alla caviglia destra Gli azzurri del basket sono tornati! L’Italia della palla a spicchi sta sfidando, adesso, la Croazia, per un’importantissima sfida, valida per l’ultima partita casalinga del Girone D di FIBA World Cup 2019 Qualifiers. Gli azzurri sono attualmente in testa alla classifica del girone a punteggio pieno, ma la ...

Basket – Qualificazioni FIBA World Cup 2019 : l’Italia prosegue la preparazione in vista del match con la Croazia : A Trieste gli Azzurri al lavoro per la sfida alla Croazia (28 giugno), Abass: “vogliamo far diventare questa squadra sempre migliore” A tre giorni dalla sfida alla Croazia, l’Italia continua a ritmo serrato la preparazione per l’ultima partita casalinga del Girone D di FIBA World Cup 2019 Qualifiers. La squadra di Meo Sacchetti è impegnata in doppie sedute dall’allenamento al Palatrieste, teatro il 28 giugno della ...

FIBA 3x3 Europe Cup. Le Qualificazioni ad Andorra per la Nazionale femminile Open : E' già ora di tornare in campo per la Nazionale femminile Open 3x3 che lo scorso 12 giugno ha vinto il Campionato del Mondo. Le Azzurre giocheranno nel fine settimana ad Andorra per le Qualificazioni alla FIBA 3x3 Europe Cup , Bucarest,Romania, 14-16 settembre, . Sarà l'Italia sabato 23 giugno ad inaugurare la serie ...

Basket – Qualificazioni Mondiale FIBA 2019 : i convocati dell’Italia per i match con Croazia e Olanda : Il ct Sacchetti ha convocato diciassette giocatori per le due gare di qualificazione ai Mondiali FIBA che l’Italia giocherà contro Croazia e Olanda Ancora cinque giorni e gli Azzurri si ritroveranno a Trieste per affrontare la terza finestra di qualificazione al Mondiale FIBA 2019. La terza tappa di un percorso che, dopo le quattro vittorie consecutive ottenute a novembre 2017 e nello scorso febbraio, ha già qualificato l’Italia alla ...