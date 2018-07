Putin-Trump | Mosca apre su possibile nuovo vertice a Washington

Le ire di Trump : attacca Fed e Ue poi minaccia Cina/ “Dazi a Pechino su 500 miliardi di prodotti”. Con Putin.. : Tutte le ire di Trump: attacca la Fed, critica l'Ue e minaccia la Cina sui dazi, "fino a 500 miliardi di prodotti". Le critiche del Presidente Usa e le ultime notizie sulle reazioni "choc"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:22:00 GMT)

Trump invita Putin a Washington in autunno : Il presidente degli Usa risponde a tono anche alle critiche dei suoi denigratori, che hanno liquidato velocemente il vertice tra i due leader come la rivelazione pubblica al mondo intero della ...

Salvini al Washington Post : "Avvicinamento tra Trump e Putin positivo per Italia ed Europa. Annessione della Crimea legittima" : "Il vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin è una buona notizia per l'Italia e per l'Europa". A dirlo al Washington Post è il ministro dell'interno Matteo Salvini, in una lunga intervista. "È stato un segnale molto positivo", ha risPosto il vice premier quando gli è stato chiesto cosa pensava del bilaterale."Hanno accusato il suo partito di aver ricevuto fondi dalla Russia", gli chiede il giornalista. Lui risponde ...

Putin-Trump - Mosca apre su possibile nuove vertice a Washington : Mosca è pronta a discutere una possibile visita del presidente Vladimir Putin a Washington, dopo l'invito di Donald Trump. Lo ha reso noto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti secondo il quale la ...

Trump vuole invitare Putin a Washington in autunno

Ucraina, Putin propone a Trump referendum per risolvere conflitto

Time 'fotografa' incontro Trump-Putin : copertina fonde i due volti - : Il magazine, con una creazione della visual artist Nancy Burson, vuole rappresentare il particolare momento della politica estera statunitense e i legami fra il tycoon e il presidente russo, dopo lo ...

Trump sfida le critiche e invita Putin a Washington

Ucraina - Putin propone a Trump referendum per risolvere conflitto : Secondo l'agenzia Bloomberg il presidente russo Vladimir Putin avrebbe riferito a diplomatici russi che durante il summit a Helsinki ha avanzato al presidente americano Donald Trump la proposta di un ...

Usa - Trump si è fermato a Helsinki : gli effetti del nuovo asse con Putin : NEW YORK - Trump si è fermato a Helsinki. Una presidenza impantanata nel fango dello storico vertice con Putin, tra sospetti, dichiarazioni e smentite. Il tutto con le elezioni di midterm...

Trump e Putin - accordi segreti a Helsinki/ Dall'intesa sulla sicurezza nazionale ad un'offerta “incredibile” : Trump e Putin, accordi segreti a Helsinki: Dall'intesa sulla sicurezza nazionale ad un'offerta “incredibile” che avrebbe fatto il presidente della Russia a quello degli Stati Uniti(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 20:34:00 GMT)

Sul Time Trump e Putin diventano la stessa persona : Due presidenti, un solo volto. Donald Trump e Vladimir Putin diventano la stessa persona sull'ultima copertina dal Time, ad opera dell'artista visuale Nancy Burson: ''Volevamo rappresentare questo momento particolare della politica estera degli Stati Uniti, in seguito al recente incontro dei due leader a Helsinki, in Filandia'', si legge sul settimanale.Per realizzare questa copertina la Burson, esperta della tecnica del morphing, ha utilizzato ...

L’«offerta incredibile» di Putin a Trump : Trump l'ha definita così, mentre altri inorridivano: garantirebbe alla Russia la possibilità di interrogare funzionari statunitensi critici con il regime russo The post L’«offerta incredibile» di Putin a Trump appeared first on Il Post.

Russia : Putin - summit con Trump un successo - vogliono sminuire