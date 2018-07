Putin-Trump | Mosca apre su possibile nuove vertice a Washington

Trump vuole invitare Putin a Washington in autunno : Trump vuole invitare Putin a Washington in autunno Trump vuole invitare Putin a Washington in autunno Continua a leggere L'articolo Trump vuole invitare Putin a Washington in autunno proviene da NewsGo.

Ucraina, Putin propone a Trump referendum per risolvere conflitto

Time 'fotografa' incontro Trump-Putin : copertina fonde i due volti - : Il magazine, con una creazione della visual artist Nancy Burson, vuole rappresentare il particolare momento della politica estera statunitense e i legami fra il tycoon e il presidente russo, dopo lo ...

Ucraina - Putin propone a Trump referendum per risolvere conflitto : Secondo l'agenzia Bloomberg il presidente russo Vladimir Putin avrebbe riferito a diplomatici russi che durante il summit a Helsinki ha avanzato al presidente americano Donald Trump la proposta di un ...

Usa - Trump si è fermato a Helsinki : gli effetti del nuovo asse con Putin : NEW YORK - Trump si è fermato a Helsinki. Una presidenza impantanata nel fango dello storico vertice con Putin, tra sospetti, dichiarazioni e smentite. Il tutto con le elezioni di midterm...

Trump e Putin - accordi segreti a Helsinki/ Dall'intesa sulla sicurezza nazionale ad un'offerta “incredibile” : Trump e Putin, accordi segreti a Helsinki: Dall'intesa sulla sicurezza nazionale ad un'offerta “incredibile” che avrebbe fatto il presidente della Russia a quello degli Stati Uniti(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 20:34:00 GMT)

Sul Time Trump e Putin diventano la stessa persona : Due presidenti, un solo volto. Donald Trump e Vladimir Putin diventano la stessa persona sull'ultima copertina dal Time, ad opera dell'artista visuale Nancy Burson: ''Volevamo rappresentare questo momento particolare della politica estera degli Stati Uniti, in seguito al recente incontro dei due leader a Helsinki, in Filandia'', si legge sul settimanale.Per realizzare questa copertina la Burson, esperta della tecnica del morphing, ha utilizzato ...

L’«offerta incredibile» di Putin a Trump : Trump l'ha definita così, mentre altri inorridivano: garantirebbe alla Russia la possibilità di interrogare funzionari statunitensi critici con il regime russo The post L’«offerta incredibile» di Putin a Trump appeared first on Il Post.

Putin - summit con Trump un successo : ... per esempio, includere l'Ucraina e la Georgia nell'orbita militare dell'alleanza atlantica dovrebbe pensare alle possibili conseguenze di tale politica irresponsabile".

"Il summit? Un successo". Putin ignora i voltafaccia di Trump - "ma in Usa ci sono forze ostili..." : Vladimir Putin non si fa condizionare dai continui voltafaccia di Donald Trump e conferma la sua soddisfazione per l'incontro di Helsinki. Parlando alla riunione degli ambasciatori russi a Mosca, il leader del Cremlino ha detto che il summit con il presidente Usa è stato "tutto sommato un successo" anche se alcune forze in America "cercano di sminuire" i risultati ottenuti per "portare avanti i loro interessi".Putin ha sottolineato che ...

Trump alla Cbs: "Putin responsabile interferenze sul voto"

Trump : Putin ha interferito su elezioni : 0.18 Trump ha confermato il suo dietrofront dichiarando di accettare le conclusioni dell'intelligence Usa sul fatto che Mosca abbia interferito nelle presidenziali americane, dopo averlo negato a Helsinki, con Putin al suo fianco. Il capo del Cremlino è responsabile per le ingerenze ma non direttamente, solo "in quanto responsabile del Paese prorio come io considero me stesso responsabile di ciò che accade in questo Paese", ha detto Trump alla ...