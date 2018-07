Proposta di legge per l’introduzione ora di educazione alla cittadinanza | sostegno anche

La Proposta di legge della Lega sui nomadi arriva in commissione : UMWEB, Perugia. "Parere positivo del Cal sulla proposta di legge della Lega riguardante l'abolizione dei contributi regionali ai campi rom". Ad esprimere soddisfazione è il consigliere Lega Valerio ...

Bimbi dimenticati in auto - 'in autunno la Proposta di legge per un allarme obbligatorio' : ... drammatico episodio risale all'inizio di luglio e arriva dalla Florida, dove un bimbo di 17 mesi è morto dopo essere stato dimenticato in auto dai genitori per diverse ore: tragici fatti di cronaca ...

Bimbi dimenticati in auto - Toninelli : 'In autunno Proposta di legge per allarme obbligatorio' : L'ultimo, drammatico episodio soltanto qualche giorno fa in Florida, dove un bimbo di 17 mesi è morto dopo essere stato dimenticato in auto dai genitori per diverse ore: tragici fatti di cronaca che anche in Italia si sono verificati con sempre maggiore frequenza, e che stando alle stime negli ultimi 10 anni avrebbero causato la morte di 8 bambini rimasti in abitacoli roventi a causa ...

Flat tax - Lega presenta Proposta legge : 23.30 "E'stata presentata la proposta di legge sulla Flat Tax che estende il regime minimo forfettario al 15% per le partite Iva fino a 100 mila euro di fatturato.Per le start-up l'aliquota è il 5% per tre anni,estesa a cinque anni per gli under 35 e over 55". Così il capogruppo della Lega alla Camera,Molinari. "Unico adempimento sarà la dichiaraziodei redditi e il regime sarà opzionale. I contribuenti non dovranno adempiere ad obblighi di ...

Proposta di legge USA obbliga insegnanti a informare le famiglie dei bambini transgender : Lo stato americano dell'Ohio ha effettuato una nuova Proposta di legge. Il disegno di legge dichiara che gli insegnanti ed i medici devono avvertire i genitori nel caso il proprio bambino mettesse in qualche modo in discussione la propria identità di genere o nel caso fosse transgender. La Proposta di legge emessa dall'Ohio è stata istantaneamente criticata dalla comunità LGBT e dai gruppi di difesa sui diritti umani. Cosa indica il disegno di ...

Giusy Versace sveste i panni dell’atleta - arriva la sua prima Proposta di legge : “lo sport è un diritto di tutti!” : Questa mattina alla presentazione della Pdl in una conferenza stampa dal titolo “Lo sport è un diritto di tutti” anche Giusy Versace Oggi Giusy Versace è “scesa in pista” a Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, questa volta non per affrontare una gara di atletica leggera, ma per far sentire la sua voce e le sue idee sul legame tra sport e disabilità, prima in una conferenza stampa e poi in un’interrogazione parlamentare. Eletta nel ...

Disabili e sport - Proposta di legge di Forza Italia : lo Stato garantisca protesi per tutti : Lo sport come diritto di tutti è un tema molto trascurato dalla politica'. Gabriella Giammanco, vice presidente del gruppo Forza Italia al Senato, si rivolge al ministro della Salute: 'Se questo ...

Vaccini : Proposta di legge per abolire l’obbligo - raccolta firme in 1.600 Comuni : “Un mese solo per dimostrare alla politica che siamo determinati e organizzati: 1.600 Comuni italiani coperti direttamente dai cittadini promotori per raccogliere i moduli nel mese di agosto, contarli e prepararli, pronti a richiedere con i primi di settembre di essere ascoltati da una delle due Camere. La libertà la conquisteremo noi genitori, per amore di tutti i figli“. Lo scrive su Facebook il comitato ‘Libertà di ...

Vaccini : in Cassazione Proposta di legge per abolire l’obbligo : “E’ stata depositato oggi alla Corte di Cassazione di Roma la nostra proposta di legge di iniziativa popolare, ‘Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva’, e domani sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stiamo scrivendo un pezzo di questa battaglia, grazie a tutti“. Lo scrive su Facebook il comitato ‘Libertà di Scelta’, l’unione di decine di realtà italiane tra ...

Vaccini - in Cassazione Proposta legge per abolire obbligo : Pretendere che la politica agisca in maniera prioritaria a tutto poiché è nostra priorità risolvere questo problema. In secondo luogo le tematiche da noi sottolineate nella proposta di legge, anche ...

Consip - dopo il confronto Scafarto-Vannoni la Proposta di legge di Renzi : “Videoregistrare gli interrogatori” : Una legge per videoregistrare ogni testimonianza davanti ai pm. Due giorni dopo il confronto tra Gianpaolo Scafarto e Filippo Vannoni il senatore Matteo Renzi annuncia una proposta di legge che sembra tagliata addosso a uno dei rivoli giudiziari del caso Consip. Tra tutti i filoni è probabilmente quello al quale l’ex premier è più sensibile. “Formalizzerò nei prossimi giorni una proposta di legge, molto semplice: quando un cittadino ...

Rider - nel Lazio prima Proposta di legge. Zingaretti a Di Maio : “Non la impugni” : “Non è una provocazione“, il percorso è iniziato prima e non vuole essere “una legge contro qualcuno“. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti presenta così la proposta di legge regionale sulla tutela e la sicurezza dei Rider, definiti “lavoratori digitali”, uno degli argomenti al centro dei primi incontri – lunedì scorso quello con Foodora e gli altri gruppi che gestiscono le consegne a ...

