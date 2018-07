Processo ad anarchici | scontri davanti tribunale di Teramo

abruzzo24ore.tv

PAURA A TERAMO: SCONTRI TRA ANARCHICI E POLIZIA DURANTE PROCESSO, 3 AGENTI FERITI

(Di venerdì 20 luglio 2018)- Momenti di tensione, questa mattina,aldi, dove è in corso ila dueaccusati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale in relazione alla vicenda dell'esposizione, nel 2016, di uno striscione con la scritta "assassini" durante il concerto della banda della polizia di Stato in piazza Buozzi a Giulianova () a giugno del 2016. Fuori alsi era infatti radunato un gruppetto di circa una ventina die si sono registrati deglicon gli agenti che hanno caricato i presenti. Il bilancio è di tre agenti lievemente contusi. Uno dei manifestanti è stato fermato e portato in Questura, mentre il resto del gruppo, dove erano presenti diverse ragazze, si è successivamente disperso. leggi tutto