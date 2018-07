Problemi con buoni pasto Qui Ticket e rimborso possibile? Cosa fare

Evidenziati alcuni Problemi TIM con il piano Seven IperGo 30 GB : ritardi e non solo : Ci sono alcune segnalazioni in merito a problemi TIM da alcuni giorni a questa parte, con un focus specifico su un'offerta che è stata lanciata sul mercato durante il mese di agosto e che a quanto pare vede ancora alcuni utenti in attesa di ricevere la SIM. Mi riferisco al piano TIM Seven IperGo 30 GB, con cui coloro che hanno effettuato la portabilità del proprio numero si sono assicurati minuti illimitati e 30 GB per la connessione dati. Di ...

Ammessi i Problemi Iliad con chiamate in entrata e roaming all’estero : le soluzioni di Levi : Non ci sono più dubbi: i problemi Iliad per le chiamate in entrata sulla SIM sotto copertura 4G e pure nel caso di roaming estero (in Europa e non solo) sono reali ma pure in via di risoluzione. Ad ammetterlo è stato Benedetto Levi nella sessione di domande e risposte con annessa macchina della verità che si è tenuta nel pomeriggio di ieri attraverso i canali social del quarto operatore italiano. Il giovanissimo AD non ha potuto che ammettere le ...

Jeremias Rodriguez rischia il rimpatrio in Argentina? Problemi con il permesso di soggiorno anche per il fratello di Cecilia e Belen : Non finiscono i Problemi con i permessi di soggiorno in Italia della famiglia Rodriguez, dopo Cecilia anche Jeremias rischia il rimpatrio Belen e Cecilia Rodriguez sono in ansia per Jeremias. Dopo i Problemi burocratici con il permesso di soggiorno della sorellina della showgirl argentina più famosa d’Italia, anche il fratello di Chechu e Belu avrebbe dei Problemi con i documenti per il permesso di soggiorno in Italia. A rivelare ...

Affrontiamo i Problemi Iliad con Benedetto Levi : in streaming con la macchina della verità : Il fatto che Iliad Italia sia riuscita a far parlare moltissimo di sé è fuori discussione. Offerta allettante e buonissimi presupposti dal punto di vista della copertura, ma come è normale che sia in queste ore sono emerse anche alcune mancanze più o meno gravi. In particolare, ieri ci siamo concentrati sui problemi riguardanti le chiamate in entrata, visto che a detta di molti si risulta non raggiungibili nonostante la presenza apparente di ...

Più Problemi con smartphone Samsung e Xiaomi - meno con Huawei e OnePlus : i bug più rilevanti : Sono gli smartphone Samsung a dare più problemi o quelli Xiaomi? In una speicale classifica che segna l'indice di "fallimento" dei device mobili come si colloca Huawei ma pure OnePlus e altri brand? A queste fondamentali domande risponde un nuovo rapporto Blancoo che si basa sulla diagnostica mobile interna e sui dati di milioni di smartphone esaminati dalla stessa società in Nord America, Europa, Asia e Australia. I test sono stati effettuati ...

Alcuni utenti Iliad hanno Problemi con le chiamate in entrata sotto rete 4G : Nei giorni scorsi numerosi utenti Iliad hanno iniziato a lamentare problemi con le chiamate in entrata sotto rete 4G. In breve, gli utenti risultano irraggiungibili e, di conseguenza, non riescono a ricevere le chiamate. Per il momento sono stati individuati dei modi per aggirare il fastidioso problema, ma la soluzione dovrà venire necessariamente da Iliad. L'articolo Alcuni utenti Iliad hanno problemi con le chiamate in entrata sotto rete 4G ...

Bari - 40enne con Problemi psichici si barrica in casa/ Ultime notizie - cacciata la zia : ha un fucile : Bari, 40enne con problemi psichici si barrica in casa con un fucile: Ultime notizie, l'uomo ha cacciato la zia dall'abitazione, sul posto i carabinieri e un negoziatore(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 22:21:00 GMT)

Problemi extra memoria per Huawei P9 Lite : precisazioni e consigli contro le brutte sorprese : Da un anno e mezzo abbondante a questa parte si parla molto di Huawei P9 Lite in merito ad un difetto ormai conclamato per quello che resta uno smartphone Android molto popolare in Italia, vale a dire quello della scarsa capacità della memoria interna. Con il trascorrere dei mesi abbiamo provato a condividere con voi diversi suggerimenti e guide, alcune delle quali si sono rivelati abbastanza efficaci per recuperare spazio ed utilizzare con ...

Consigli utili per diventare una mamma blogger e non rischiare Problemi legali : Postano sui social foto di passeggini, biberon e libri di fiabe con cui fanno addormentare i loro figli. Sono le mamme blogger e fanno tendenza. Blogmeter ha stilato la classifica delle dieci mamme più influenti su Instagram nel primo trimestre del 2018. E ha scoperto che a spopolare sono sempre di più i profili in cui compare la famiglia al gran completo, figli compresi. In testa alla classifica, ordinata secondo il numero di like ...

Problemi diffusi per Iliad Italia con le chiamate in entrata : la soluzione temporanea : Non è un periodo semplicissimo per Iliad Italia. L'operatore, come avrete notato anche dal nostro ultimo articolo sul tema, ha dovuto fare i conti con il Codacons in merito ad alcuni aspetti riguardanti la comunicazione in ambito pubblicitario, ma a quanto pare oggi 17 luglio bisogna prendere in esame anche alcune segnalazioni da parte di clienti che riscontrano difficoltà con le chiamate in uscita e in entrata. Cerchiamo dunque di inquadrarli ...

Problemi con Qui Ticket : fallito e buoni pasto non più accettati? Il punto : Chi sta avendo Problemi con Qui Ticket e dunque con i buoni pasto ricevuti al lavoro presso molte delle pubbliche amministrazioni italiane? La società è fallita e non è possibile più acquistare beni presso i supermercati e i negozi aderenti? La situazione è alquanto grave al momento, a seguito di una specifica decisione presa da Consip (ossia la centrale acquisti della pubblica amministrazione che si occupa di bandire tutti i bandi per la ...