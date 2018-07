PROBABILI FORMAZIONI Milan Novara | info e orario | le ultime novità live | Halilovic

PROBABILI FORMAZIONI Partizan-Rudar Pljevljia - Playoff Europa League - 19 luglio 2018 : Le Probabili Formazioni di Partizan – Rudar Pljevljia, Playoff Europa League, 19 luglio 2018 Partizan con il vento in poppa. Il 3-0 raccolto a domicilio in Montenegro ha praticamente consegnato ai serbi il passaggio ai quarti dei Playoff, che però non devono farsi distrarre dall’imminente debutto in campionato (in casa del Radnik, domenica prossima). E per questo Djukic sembra intenzionato a cambiare il meno possibile, soprattutto in ...