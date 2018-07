Presentato oggi il Rock in Roma Summer Fest

Ant-Man and The Wasp Presentato oggi a Roma : Questa mattina a Roma, Paul Rudd ed Evangeline Lilly hanno presentato alla stampa il nuovo film Marvel Ant-Man and The Wasp. Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il film ha già incassato circa 300 milioni di dollari al box office mondiale. Ant-Man and The Wasp arriverà nelle sale italiane il 14 agosto. Domani 20 luglio i due supereroi saranno ospiti della giornata di apertura della 48esima edizione del Giffoni Film Festival, che si ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Cortina ci crede : Presentato oggi il dossier di candidatura : Olimpiadi Invernali 2026: il Comune di Cortina ha presentato oggi il dossier per la candidatura Dalle ore 10.30 di oggi Cortina è ufficialmente in corsa per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. A quell’ora, infatti, è stato notificato via Pec dall’amministrazione comunale cortinese al Coni il dossier che accompagna la candidatura della ”Perla delle Dolomiti” a essere designata sede tra otto anni dei Giochi ...

IL GIARDINO per bambini e ragazzi in condizioni disagiate - Presentato oggi - lunedì 25 giugno alla stampa e al via dal 2 luglio 2018 : ... Salute del Comune di Palermo, d'intesa con il CPIA Palermo 1, in collaborazione con numerose associazioni locali, con Inter Campus, Fiorentina Camp e con il supporto di Ferrarelle, Kinder+Sport Joy ...

consiglio provinciale trento * volume 'Francesco Furlanello - aritmie e sport' : Presentato oggi pomeriggio a palazzo Trentini DAL PRESIDENTE ... : Si è parlato ovviamente del libro, in cui si ripercorrono i grandi progressi della scienza medica nella cura e nella prevenzione di fenomeni come la morte improvvisa, in particolare negli sportivi. ...

Biogasfattobene e agricoltura sostenibile : caso di eccellenza italiano Presentato oggi in Germania : Trasformare il settore agricolo e zootecnico da produttore di emissioni climalteranti in atmosfera ad agente neutro o, addirittura, in uno strumento attivo di sottrazione dell’anidride carbonica. E’ questo l’ambizioso traguardo che si pone il Consorzio italiano Biogas mediante il modello Biogasfattobene che molte aziende agricole italiane associate al CIB stanno già applicando. Una di queste è l’azienda agricola Palazzetto di Grumello Cremonese ...