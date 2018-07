Prenota online un appartamento in riva al mare | ma ad aspettarlo trova un campo nomadi

Fisco - arriva Prenota ticket : il sistema online dell’Agenzia delle Entrate per evitare code agli sportelli : arriva Prenota ticket , il servizio introdotto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione grazie al quale i contribuenti potranno prendere appuntamento agli sportelli degli uffici di alcune città italiane direttamente online (da desktop o da app), evitando così lunghe file per ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di riscossione.Continua a leggere

Salute - Onsa : “Il 71% delle donne cerca info sul web - ma solo il 15% Prenota visite online” : Il 71% delle donne italiane utilizza il web per info rmarsi su questioni relative alla Salute , ma solo il 15% prenota le visite mediche online o tramite App, e l’impiego di quelle dedicate alla Salute è molto frammentato. E’ il quadro che emerge dall’ultimo studio condotto da Onda (Osservatorio nazionale sulla Salute della donna e di genere) in collaborazione con Aon, incentrato sul ruolo della tecnologia nel rapporto delle ...

Agenzia delle Entrate : addio file con il nuovo servizio online “Prenota ticket” : Le cose da fare nell’arco di una giornata possono essere tante e il tempo a disposizione, in molti casi, può essere non sufficiente, soprattutto quando è necessario mettere in conto il tempo che si perderà per mettersi in coda insieme a decine di altre persone. E’ purtroppo ciò con cui devono fare i conti tutte le persone costrette a recarsi presso uno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per pagare qualcosa o più ...