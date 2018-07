Premio Mobilità 2018

ideegreen

(Di venerdì 20 luglio 2018) Sono aperte le candidature per ilistituito dall’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile con l’obiettivo di selezionare i migliori progetti che possano offrire un contributo al processo di transizione verso sistemi di trasporto finalizzati al raggiungimento della zero carbon strategy. I progetti candidabili possono essere sviluppati da Università, Centri di Ricerca, Start-up, Aziende, ONG, Associazioni, Enti pubblici e Enti privati che operano nel settore dellae dei trasporti di merci e persone. (altro…)Idee Green.