Chelsea - ecco Jorginho : «Premier miglior campionato al mondo. Sarri? Fa un lavoro meraviglioso» : Jorginho, neo giocatore del Chelsea, esprime i primi pensieri da 'blue': tra il sogno Premier e l'allenatore ritrovato Maurizio Sarri

Premier League - le quote per la prossima stagione : il duello Guardiola-Sarri : Impegno 100%, divertimento 90%. È così che nella sua prima intervista da tecnico del Chelsea Maurizio Sarri, in un ottimo inglese, ha rivelato di voler vincere qualcosa al suo primo anno in Blues. Il tecnico toscano, per fare centro al primo colpo, dovrà però fare i conti con Pep Guardiola, sua grande amico ed estimatore. Basta un occhio alle quote sulla prossima stagione del calcio inglese e subito si capisce che il Manchester City è ...

Premier : Sarri sfida Guardiola - per bookie vince lo spagnolo : Impegno 100%, divertimento 90%. È così che nella sua prima intervista da tecnico del Chelsea Maurizio Sarri, in un ottimo inglese, ha rivelato di voler vincere qualcosa al suo primo anno in Blues. Il tecnico toscano, per fare centro al primo colpo, dovrà però fare i conti con Pep Guardiola, sua grande amico ed estimatore. Basta un occhio alle quote sulla prossima stagione del calcio inglese e subito si capisce che il Manchester City è ...

Premier League - i bookmakers non danno fiducia a Sarri : le quote sono ‘schiaccianti’ : Guardiola ancora una volta favoritissimo per la vittoria della Premier League, Sarri staccato ad una distanza considerevole Impegno 100%, divertimento 90%. È così che nella sua prima intervista da tecnico del Chelsea Maurizio Sarri, in un ottimo inglese, ha rivelato di voler vincere qualcosa al suo primo anno in Blues. Il tecnico toscano, per fare centro al primo colpo, dovrà però fare i conti con Pep Guardiola, sua grande amico ed ...

Chelsea - Sarri si presenta : “Premier più difficile della Serie A. De Laurentiis? Dico che…” : Sarri SI presenta- Maurizio Sarri si presenta al popolo Blues. Lingua italiana, ma in arrivo la prima promessa: “Parlerò presto inglese”. Sguardo determinato e voglia di iniziare al meglio la nuova avventura. “PREMIER LEAGUE MIGLIOR CAMPIONATO DEL MONDO! “E’ un vero piacere essere qui a Londra, in Inghilterra, in Premier League nel miglior campionato del […] L'articolo Chelsea, Sarri si presenta: ...

Sarri : "Io e De Laurentiis - che errori. Premier migliore della A" : Per me questa è una sfida difficile ma affascinante, qui ci sono i migliori allenatori del mondo e i giocatori più forti, quindi so che sarà una sfida estremamente difficile. Come mi presento? Vorrei ...

Chelsea - Sarri si presenta 'La Premier è il miglior campionato del mondo' : LONDRA - 'Per me è una sfida difficilissima ma appassionante: la Premier è il miglior campionato del mondo, con i migliori giocatori e gli allenatori più preparati. Non ho chiesto consigli a nessuno, voglio farmi la mia esperienza anche con i miei errori. La Premier è diversa dalla Serie A perché in ...

Chelsea - Sarri : "Premier League meglio della Serie A"/ "Ricordo stupendo di Napoli. Su de Laurentiis..." : Chelsea, Sarri: "Premier League meglio della Serie A". Conferenza stampa del nuovo tecnico dei Blues: le sue parole su Napoli e Aurelio de Laurentiis.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Sarri : "Premier League meglio della A" : "Per me è una sfida difficile ma affascinante, so che sarà difficilissimo qui perché ci sono gli allenatori e i giocatori più forti del mondo" dice Sarri. "Non ho chiesto consigli a nessuno, voglio ...

Sarri 'In Premier i tecnici migliori' : ... ''Cinque anni fa allenavoin Serie B riconosce Sarri -, il Chelsea è uno dei club piùimportanti al mondo, nel campionato più importante al mondo, contutti i migliori tecnici in Europa e probabilmente ...

Sarri "In Premier i tecnici migliori" : ANSA, - LONDRA, 16 LUG - "Voglio giocare il mio calcio anche qui. Voglio divertirmi e magari anche vincere qualcosa": è il biglietto da visita di Maurizio Sarri, neotecnico del Chelsea nella sua prima ...

Sarri 'In Premier i tecnici migliori' : ... ""Cinque anni fa allenavo in Serie B - riconosce Sarri -, il Chelsea è uno dei club più importanti al mondo, nel campionato più importante al mondo, con tutti i migliori tecnici in Europa e ...

Chelsea - Sarri si presenta : “proverò a portare il mio stile in Premier - il mio obiettivo è vincere qualcosa” : L’allenatore toscano ha parlato per la prima volta dopo l’ufficialità del suo passaggio al Chelsea, non dimenticando il suo periodo napoletano “Innanzitutto devo dire grazie alla gente di Napoli perché mi hanno aiutato in ogni modo in questi tre anni. Li amo molto, li amerò per sempre“. LaPresse/PA Maurizio Sarri non dimentica Napoli nella sua prima intervista da allenatore del Chelsea: “sono stato fortunato a ...

Chelsea - Sarri : 'Amerò Napoli per sempre - ma è eccitante allenare in Premier' : 'Innanzitutto devo dire grazie alla gente di Napoli perché mi hanno aiutato in ogni modo in questi tre anni. Li amo molto, li amerò per sempre'. Maurizio Sarri non dimentica Napoli nella sua prima ...