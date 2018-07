Pomeriggio Cinque 2018 2019 dal 3 settembre – Promo con Barbara D’Urso casalinga

davidemaggio

: PER IL @Mov5Stelle OGGI È UNA GIORNATA STORICA: Nel pomeriggio la @Montecitorio taglierà il vitalizio agli ex par… - SVignaroli : PER IL @Mov5Stelle OGGI È UNA GIORNATA STORICA: Nel pomeriggio la @Montecitorio taglierà il vitalizio agli ex par… - SaCe86 : Pomeriggio 5, Barbara d'Urso casalinga nel promo - video - ciottololiquido : Madre agli elettricisti fighi 'Meglio se passate nel pomeriggio che al mattino non ci sono e voglio vedere come vie… -

(Di venerdì 20 luglio 2018)D'Urso Ancora una volta saràD’Urso ad inaugurare la stagionedel Biscione. L’undicesima edizione diprenderà il via lunedì 3su Canale 5. Lo annuncia ufficialmente ildella trasmissione che vede ça va sans direD’Urso in prima linea. Se per lo spot di Domenica Live è in volo, per il contenitore feriale la conduttrice partenopea è unaall’ennesima potenza. Calandosi nei panni del suo pubblico di riferimento e accompagnata da motivetti estivi, vediamoalle prese con i piatti da lavare, il letto da rifare, il pavimento da pulire e ovviamente con il “caffeuccio” da preparare. Il tutto perché come la stessa afferma – affiancata da gente “normale” e dall’immancabile bel ragazzo – “da dieci anni sono una di voi“. La nuova Vita ...