Polonia | scossa sismica di magnitudo 5 nell' ovest del Paese

Terremoto in Polonia : scossa magnitudo 5 nell’ovest del Paese : Una scossa di Terremoto magnitudo 5 è stata registrata alle 03:31 UTC nell’ovest della Polonia dall’Istituto geofisico statunitense USGS: il sisma ha avuto ipocentro a 5,4 km di profondità ed epicentro a 1 km est-nordest da Polkowice. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Polonia : scossa magnitudo 5 nell’ovest del Paese sembra essere il primo su Meteo Web.

VIDEO Polonia-Senegal 1-2 - highlights Mondiali 2018 : arriva troppo tardi la riscossa della compagine europea : Il Senegal ha sorpreso la Polonia all’esordio dei Mondiali di calcio: andiamo a rivedere gli highlights della sfida, terminata 1-2 per la compagine africana. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Dziurek Shutterstock.com robertosantangelo@oasport.it