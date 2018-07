PIL E SUD La sorpresa delle imprese e i buchi da colmare nel Mezzogiorno

Visco : Italia più vulnerabile di 10 anni fa. Tria : rischio ribasso per il PIL. Patuelli : ?senza Europa rischio Sudamerica : All’assemblea annuale dell’Abi il monito del presidente Patuelli:?«L’Italia scelga la Ue o rischia di finire nei gorghi di un nazionalismo simile a quelli Sudamericani». Il governatore Visco:?fondamentale mantenere l’equilibrio nei conti pubblici per non far deragliare lo spread. Per il ministro dell’Economia la previsione negativa si spiega con il rallentamento della produzione e delle esportazioni...

Istat : il PIL cresce al Nord e al Sud - incremento più lieve al Centro : Nel 2017 il Pil ha registrato "una crescita superiore alla media nazionale nel Nord-ovest e nel Nord-est", con un rialzo dell'1,8% in entrambi i casi. "Una dinamica lievemente inferiore nel ...

Istat : il PIL cresce al Nord e al Sud - incremento più lieve al Centro : Nord-ovest e Nord-est a +1,8% nel 2017. Bene anche il Mezzogiorno a +1,4%, mentre le regioni del Centro raggiungono un modesto +0,9%

PIL : traina il Nord - +1 - 8% - - segue il Sud : Nel 2017 il Pil ha registrato "una crescita superiore alla media nazionale nel Nord-ovest e nel Nord-est", con un rialzo dell'1,8% in entrambi i casi, "una dinamica lievemente inferiore nel ...

PIL : traina Nord - +1 - 8% - - segue il Sud : ANSA, - ROMA, 25 GIU - Nel 2017 il Pil ha registrato "una crescita superiore alla media nazionale nel Nord-ovest e nel Nord-est", con un rialzo dell'1,8% in entrambi i casi, "una dinamica lievemente ...

Morto ex premier sudcoreano Kim Jong PIL - aveva 92 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo al Sud - paura nello Stretto di Messina : enorme tornado intorno al PILone di Punta Faro - nuovo violento temporale in formazione [FOTO] : 1/8 Foto di Riccardo Arena Trazzi ...

Sudafrica : crescita PIL rallenta allo 0 - 8% nel primo trimestre : Su base sequenziale l'economia Sudafricana ha registrato invece una contrazione del 2,2% nel primo trimestre, contro il precedente progresso del 3,1% , 2,3% nel terzo trimestre, e la flessione dello ...

Barbara Lezzi - il ministro del Sud farà crescere il PIL grazie al sole : Tra la fine degli anni '70 e il 1993, quel ministero fu guidato da De Mita, Remo Gaspari e Beniamino Andreatta , giusto per fare tre nomi che si possono criticare quanto volete ma che la politica ...

Zoom Torino protegge i rinoceronti bianchi del Parco Nazionale PILanesberg in Sudafrica con il progetto "Adotta un rinoceronte" : Con l'arrivo a fine Aprile a Zoom Torino di Ian e John, i due esemplari di rinoceronte bianco provenienti da una struttura zoologica inglese, il bioParco lancia il nuovo progetto di conservazione "...

PIL - aumenta il gap tra Nord e Sud nei consumi : ... con un importo complessivo di 244 miliardi ed è quindi un elemento fondamentale per misurare la ripresa dell'economia. L'allargarsi della forbice dei consumi tra le diverse aree del Paese evidenzia ...