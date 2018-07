Pietro Grasso | il tribunale di Roma lo condanna a rimborsare il Pd | come lo rovinano i

Pietro Grasso è stato condannato a pagare 83.250 euro al PD - scrive il Corriere della Sera : Il Corriere della Sera dice che il tribunale di Roma ha condannato Pietro Grasso, ex presidente del Senato, a pagare 83.250 euro al Partito Democratico per la storia dei contributi non versati al partito negli anni successivi alla sua elezione al Senato, nel The post Pietro Grasso è stato condannato a pagare 83.250 euro al PD, scrive il Corriere della Sera appeared first on Il Post.

Il giudice dà ragione al Pd : Pietro Grasso dovrà pagare 83mila euro al suo ex partito : Il tribunale di Roma ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti di Pietro Grasso: l'ex presidente del Senato è stato così condannato a pagare al Pd 83.250 euro, corrispondenti ai contributi che avrebbe dovuto corrispondere al Pd, partito con il quale era stato eletto in Parlamento nel 2013. Lo riporta un articolo del Corriere della Sera. Scrive il Corriere:Circa 1.500 euro al mese, che Grasso, assieme ad altri 60 tra deputati e ...

Pietro Grasso : “Andare oltre LeU? Non ci capirebbero. Inizia il percorso costituente : in 2 fasi verso il partito” : “Oggi Inizia finalmente il percorso costituente che abbiamo deciso di intraprendere il 26 maggio scorso” all’assemblea di Liberi e Uguali (Leu). Così il presidente della lista elettorale di sinistra Pietro Grasso ha aperto a Roma i lavori del Comitato promotore nazionale per definizione del profilo politico in vista della trasformazione in partito. La prima fase sarà una discussione aperta sulle idee e sui temi, la seconda ...

Pietro Grasso : "Non voglio altri Siani o Impastato" : "Dobbiamo scegliere da che parte stare: se con Saviano o con Salvini. Salvini è il ministro dell'Interno e, proprio in quel ministero, si decide chi deve essere protetto dallo Stato. Con le frasi di stamattina vuol far capire a Saviano di non criticarlo, di stare zitto, altrimenti può intervenire per lasciarlo senza protezione contro la camorra, che lo vuole morto da anni per le sue inchieste e per il suo essere diventato un ...

Il Pd insegue i “morosi” - partono 60 decreti ingiuntivi : l’ex presidente Pietro Grasso ha 83.000 euro di debito : "Il recupero delle somme dovute dai parlamentari morosi sta producendo gli effetti desiderati. Degli oltre 60 decreti ingiuntivi richiesti, per un totale di circa 1.600.000 euro, ne sono stati emessi una larga parte, peraltro, riconoscendo l’immediata esecutività del credito", spiegano i vertici del Partito Democratico. Tra i debitori risulta esserci l'ex presidente del Senato, ora in LeU, Pietro Grasso.Continua a leggere

Pietro Grasso - la tristezza umana : come l'hanno beccato in aula. La brutta fine di un presidente : Fino a tre mesi fa Pietro Grasso sedeva al posto di Elisabetta Casellati, come presidente del Senato. Ora ascolta il discorso del premier Giuseppe Conte per fiducia e 'prende malinconicamente appunti ...