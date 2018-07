Piazza del Popolo di Ascoli Piceno merita un partito

Wind Summer Festival 2018 / Cantanti e diretta 19 Luglio : la carica di Burak Yeter incanta Piazza del Popolo : Wind Summer Festival 2018 torna in onda oggi, giovedì 19 Luglio, con la terza serata condotta da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia: i Cantanti in gara in un video.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 00:12:00 GMT)

Il debutto di Carmen Ferreri in Piazza del Popolo in Tra le mani - primo singolo da La complicità (video) : Carmen Ferreri in Piazza del Popolo debutta con Tra le mani, primo singolo estratto da La complicità. Il disco è uscito il 1° giugno durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, nel quale ha raggiunto il secondo posto dietro Irama. Apprezzata fin dai tempi del pomeridiano, la giovane artista si è fatta largo all'interno del programma fino a raggiungere la fase finale nella quale ha dato il meglio di sé conquistando anche la ...

Bagno di folla per Lo Stato Sociale con Luca Carboni e The Jackal in Piazza del Popolo a Roma con Facile (video) : Grande accoglienza per Lo Stato Sociale con Luca Carboni in Piazza del Popolo a Roma per il Wind Summer Festival 2018 con Facile, il brano che la band ha inciso col cantautore bolognese. Per la prima volta Lo Stato Sociale ha calcato il palco della kermesse di Canale5, ospite della terza puntata dello show in onda il 19 luglio. "Abbiamo inciso un brano molto balneare con un amico" ha annunciato Lodo Guenzi sul palco di Piazza del Popolo ...

Carmen Ferreri/ Da Amici a Piazza del Popolo con “Tra le mani” (Wind Summer Festival 2018) : La giovanissima Carmen Ferreri, tra i talenti dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, salirà sul palco del Wind Summer Festival con il singolo "Tra le mani".(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 08:32:00 GMT)

Shade/ Video - “Amore a prima insta” in Piazza del Popolo (Wind Summer Festival 2018) : Il rapper Shade canterà “Amore a prima insta” sul palco di Piazza del Popolo in occasione della terza serata del Wind Summer Festival, in onda su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:55:00 GMT)

Le Deva/ Video - portano “L’estate tutto l'anno” in Piazza del Popolo (Wind Summer Festival 2018) : Le Deva salgono sul palco del Wind Summer Festival con L’estate tutto l’anno. Appuntamento alle 21.25 su Canale 5 con il terzo appuntamento condotto da Ilary Blasi.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:28:00 GMT)

Pallanuoto - Europei 2018 : risultati e classifiche della seconda giornata. Il Settebello ipoteca la prima Piazza : seconda giornata da sogno per il Settebello agli Europei di Pallanuoto maschile in quel di Barcellona (Spagna). Gli azzurri dominano in lungo e in largo con l’Ungheria e ipotecano la prima piazza nel Girone A. Andiamo a riepilogare tutti i risultati odierni e le classifiche aggiornate. seconda giornata (C) Croazia-Turchia 23-2 (4-0, 7-1, 6-1, 6-0) (A) Germania-Georgia 10-9 (1-3, 3-2, 3-2, 3-2) (D) Romania-Slovacchia 9-5 (4-1, 2-0, 2-1, ...

Sant'Antioco.Tenta di uccidere la moglie a colpi di roncola nella Piazza centrale del paese : Un incontro per parlare degli ultimi dettagli della separazione, la coppia infatti era ancora sposata. E invece lui, 70 anni, pensionato originario di Sant'Antioco, nel Sulcis Iglesiente, ma residente ...

La Campania si sposta in Piazza Fontana De Luca prende la banca della strage : La Campania si 'sposta' a Milano. Campania nel senso di Palazzo Santa Lucia, la sede regionale del governatore-sceriffo Vincenzo De Luca. E lo fa prendendo il piano terra di quella che un tempo fu la ...

San Benedetto - tornano le lauree in Piazza all'ombra del Torrione : Nella sede della Facoltà di Economia dell'Univpm di San Benedetto del Tronto sono attivi il Corso di Laurea triennale di Economia Aziendale e il Corso di Laurea magistrale di Management pubblico e ...

Milan - Morata : c’è il blitz a Londra/ Il Chelsea pronto a rimPiazzarlo con Higuain della Juventus : Milan, Morata: c’è il blitz a Londra. Piace anche Higuain, ma occhio alla concorrenza del Chelsea. Il club meneghino vorrebbe l'argentino o lo spagnolo per la prossima stagione(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:49:00 GMT)

Rovigo - assolti i secessionisti del Tanko che volevano occupare Piazza San Marco : Il tribunale di Rovigo ha assolto tutti i secessionisti lombardo veneti che erano accusati di associazione sovversiva per aver programmato l'occupazione di piazza San Marco a Venezia a bordo di un ...

Tutti assolti i secessionisti del tanko di Piazza San Marco/ Nel 2014 invasero Venezia con il carro armato : Tutti assolti i secessionisti del tanko di piazza San Marco. Nel 2014 invasero Venezia con il carro armato costruito artigianalmente nel padovano: il tribunale li ha scagionati(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:47:00 GMT)

Rovigo - assolti i secessionisti del Tanko che volevano occupare Piazza San Marco : Da Brescia, dove era stato costruito il carrarmato artigianale, il processo si è spostato in Veneto. Erano 46 gli imputati, per 15 si era già deciso il non luogo a procedere