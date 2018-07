Piazza Affari scivola in fondo alle borse europee

Piazza Affari : movimento negativo per Unipol : Seduta in ribasso per il Gruppo finanziario italiano , che mostra un decremento dell'1,87%. Il trend di Unipol mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica il ...

Piazza Affari : senza freni Esautomotion : Protagonista Esautomotion , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,72%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Piazza Affari : profondo rosso per Bio on : In forte ribasso la società attiva nel settore della bio plastica di alta qualità , che mostra un disastroso -3,55%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto ...

Piazza Affari : allunga il passo Recordati : Brillante rialzo per il gruppo farmaceutico , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,63%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Recordati evidenzia un andamento più ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari chiude la settimana con pochi dati (20 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari resta sotto i 22.000 punti in quest'ultima seduta della settimana. pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 04:21:00 GMT)

Altra seduta in rialzo per il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 94% - : Teleborsa, - Scambi al rialzo per il comparto alimentare a Piazza Affari, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Food & Beverage. L'indice del settore alimentare ...

Segno meno per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 29% - - scambi negativi per Credito Valtellinese : Teleborsa, - Seduta in ribasso per il settore bancario italiano, preannunciato dall'andamento debole dell'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha chiuso la giornata a quota 9.926,55, in diminuzione ...

Altra seduta in rialzo per il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 94% - : Scambi al rialzo per il comparto alimentare a Piazza Affari , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Food & Beverage . L' indice del settore alimentare italiano ha ...

Segno meno per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 29% - - scambi negativi per Credito Valtellinese : Seduta in ribasso per il settore bancario italiano , preannunciato dall'andamento debole dell' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha chiuso la giornata a quota 9.926,55, in diminuzione dell'1,29%.

Banca IFIS su di giri a Piazza Affari : Teleborsa, - Effervescente sulla borsa di Milano il titolo Banca IFIS, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,05%. Ieri 18 luglio 2018, la Banca che si occupa di credito ...

Piazza Affari : seduta euforica per Aeffe : Ottima performance per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che scambia in rialzo del 3,28%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aeffe evidenzia un ...

Piazza Affari : si concentrano le vendite su Brunello Cucinelli : Ribasso per il re del cachemire , che presenta una flessione dell'1,92%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Brunello Cucinelli mantiene ...

Banca IFIS su di giri a Piazza Affari : Effervescente sulla borsa di Milano il titolo Banca IFIS , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,05%. Ieri 18 luglio 2018, la Banca che si occupa di credito commerciale, credito ...

Borse europee sotto la parità. Piazza Affari si allinea : Piazza Affari continua la seduta sotto i livelli della vigilia, intonandosi all'andamento debole delle Borse europee. Mentre, oltreoceano continua la stagione delle trimestrali, con giganti del ...