Piazza Affari limita i danni nel finale dopo una seduta nervosa FTSE MIB -0 | 41%

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Ratti : Ottima performance per la big italiana del tessile , che scambia in rialzo del 2,11%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ratti evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Piazza Affari negativa con tensioni governo e Trump. FTSE MIB -0 - 94% : Doppio colpo per il mercato azionario italiano, subito in ribasso in avvio a causa della *crisi tra M5S/Lega e il ministro dell'economia Tria , con conseguente balzo dello spread BTP-Bund. Nel corso ...

Piazza Affari in rosso insieme alle Borse europee : Teleborsa, - Piazza Affari è ancora in calo a metà giornata insieme alle principali Borse europee . La borsa di Milano , partita in profondo rosso per lo scontro di Governo sulla questione nomine, a ...

Recordati brilla a Piazza Affari : Recordati viaggia sugli scudi a Piazza Affari . Le azioni del gruppo farmaceutico, fin da stamane 19 luglio, viaggiano con un in controtrend rispetto al principale listino milanese mostrando un rialzo ...

Piazza Affari : le vendite travolgono Leonardo : In forte ribasso la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che mostra un disastroso -2,96%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Piazza Affari : sell-off per Ferrari : A picco Ferrari , che presenta un pessimo -2,61%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che il cavallino rampante di Maranello mantiene forza relativa ...

Piazza Affari : brusca correzione per doBank : Pressione sul Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,31%. La tendenza ad una settimana di doBank è più fiacca ...

Piazza Affari : Exor scende verso 55 - 71 Euro : Affonda sul mercato la società d'investimento controllata dalla famiglia Agnelli , che soffre con un calo del 2,46%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB ,...

La politica torna a colpire Piazza Affari : l'alert degli esperti : Il riferimento è in primis ai contrasti in seno al Governo tra il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e i due vice-premier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

La politica torna a colpire Piazza Affari : l'alert degli esperti : Tanto basta ad alimentare una certa speculazione sul rischio di possibili dimissioni da parte del titolare del Dicastero dell'Economia, uno scenario che creerebbe non poco allarme anche in vista ...

Piazza Affari : movimento negativo per Unipol : Seduta in ribasso per il Gruppo finanziario italiano , che mostra un decremento dell'1,87%. Il trend di Unipol mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica il ...

Piazza Affari : senza freni Esautomotion : Protagonista Esautomotion , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,72%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Piazza Affari : profondo rosso per Bio on : In forte ribasso la società attiva nel settore della bio plastica di alta qualità , che mostra un disastroso -3,55%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto ...