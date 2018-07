Pfas : Miteni - lavoratori preoccupati per la salute e per il lavoro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “La Cgil in particolare - prosegue il segretario generale - oltre a rappresentare queste preoccupazioni dei lavoratori, ha assolutamente la necessità di rappresentare le istanze dei cittadini. Io stesso abito in questa zona, ho figli e sono preoccupato di possibili risvol

Veneto - dopo l’emergenza Pfas nuovo caso inquinamento : Provincia di Vicenza sospende alcune attività della Miteni : dopo l’emergenza Pfas, in Veneto scoppia il caso GenX. Ed è bufera sull’azienda Miteni di Trissino, già al centro di un’inchiesta della Procura di Vicenza che indaga per disastro ambientale, proprio per la vicenda Pfas, le sostanze perfluoro alchiliche considerate cancerogene rilevate nel 2013 nella falda acquifera di un’area che abbraccia 21 Comuni tra le province di Vicenza, Padova e Verona. Pochi giorni fa la Regione ha segnalato alla ...

Pfas - l'accusa di Miteni : "Con la concia delle pelli sversate in Veneto mille tonnellate in dieci anni" : Lo studio dell'azienda chimica del Nordest: "I conciatori di pelle inquinano le acque centinaia di volte più di noi, ora ci sono le prove"

Miteni : presenta domanda concordato - conferma impegno per bonifica da Pfas : Vicenza, 16 mag. (AdnKronos) – Miteni Spa ha presentato oggi al tribunale di Vicenza la domanda per accedere al concordato preventivo in continuità aziendale. La richiesta si è resa necessaria per assicurare il mantenimento delle attività a seguito della difficile situazione finanziaria. Miteni è una società di proprietà del gruppo ICIG che ha rilevato l’attività nel 2009 da Mitsubishi acquisendone anche i debiti e la forza lavoro, ...

Miteni : presenta domanda concordato - conferma impegno per bonifica da Pfas (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nonostante questo difficile contesto, si legge in una nota, “l’azionista ha deciso di sostenere ancora Miteni e di investire ulteriormente ma nell’evidente necessità di un concordato per poter attuare il nuovo piano industriale in un’ottica di rilancio e riconversione della produzione”.Il nuovo piano, in via di definizione, punterà su prodotti innovativi con molecole anche non ...

