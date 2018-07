Peugeot 205 Roland Garros Cabriolet | la storia della mitica convertibile verde FOTO

sportfair

(Di venerdì 20 luglio 2018) Riscopriamo le caratteristiche che hanno decretato il successo205Realizzata partendo dalla dall’utilitaria due volumi205 – prodotta dal 1983 al 1998 – la 205era stata realizzata da Pininfarina, capace di costruire una cabrio quattro posti, pratica, raffinata e sportiveggiante. L’edizione più ambita era però la 205che si presentava elegante, lussuosa, rifinita e accessoriata di tutto punto. L’elemento distintivo principale era il colorescuro metallizzato del corpo vettura abbinato a le linee bianche sulle portiere, agli speciali cerchi in lega e alla capote elettrica bianca. All’interno troviamo interni in pelle bianca e tessuto multicolor, il volante in pelle speciale e i tappetini con finitura bianca tanto apprezzati a quei tempi. L'articolo205...