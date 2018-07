Periodo di aggiornamenti per LG G7 ThinQ e G6 | situazione oggi 20 luglio

optimaitalia

: Periodo di aggiornamenti per #LGG7 ThinQ e G6: situazione oggi 20 luglio - GioPao9 : Periodo di aggiornamenti per #LGG7 ThinQ e G6: situazione oggi 20 luglio - OptiMagazine : Periodo di aggiornamenti per #LGG7ThinQ ed LG G6: situazione oggi 20 luglio - gdronline : Saigo no Densetsu - La Leggenda del Momento Finale GDR: #10 contest interno + event: Innanzitutto mi scuso per il p… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Ci apprestiamo a vivere una settimana ricca di novità per quanto riguarda due modelli come LG G7ed LG G6, i due più popolari tra quelli concepiti dal produttore asiatico nell'ultimo anno e mezzo. A quanto pare, infatti, dalla Germania sono giunte segnalazioni di utenti che hanno iniziato a scaricare i rispettivi pacchetti software non orientati alle singole patch sulla sicurezza. Cerchiamo dunque di riepilogare quanto emerso20per i due smartphone che stanno provando a rilanciare le quotazioni del brand, anche attraverso il doppio aggiornamento in questione.Partiamo proprio dall'LG G7, pare che il firmware verrà rilasciato entro e non oltre il mese di settembre, assicurando al pubblico alcuni plus come il pieno supporto agli adesivi AR, senza dimenticare il fatto che sono state preannunciate nuove funzioni legate all'intrattenimento. Nel corso delle ...