Perché l' Austria è il paese più accogliente al mondo

[L'analisi] Salvini è un bravo ragazzo : non si oppone alle sanzioni alla Russia. E vi spiego Perché Austria e Israele festeggiano : ... ha offerto a Putin un escamotage: da Israele gli oligarchi protetti dal Cremlino possono girare capitali e fare operazioni su tutte le piazze del mondo, contando sul ramificato network ...

F1 - Chris Horner punge la Mercedes : “l’ammissione dell’errore in Austria? Decisione bizzarra Perché…” : Il team principal ha analizzato quanto accaduto in casa Mercedes in Austria, esprimendo il proprio parere sulla vicenda Un comportamento discutibile, un’ammissione di colpa che divide. Se in casa Mercedes hanno apprezzato il fatto che il capo degli strateghi abbia ammesso il proprio errore, Chris Horner non è dello stesso avviso. © Photo4 / LaPresse Secondo il team principal della Red Bull la questione si sarebbe dovuta risolvere ...

Migranti - effetto domino : Perché l’accordo tedesco penalizza Austria e Italia : l’accordo trovato in Germania sulla gestione di Migranti irregolari sta mettendo a dura prova il rapporto tra gli stati dell’Unione. Preoccupato per eventuali respingimenti alla frontiera con la Germania, il premier Austriaco Kurz chiede spiegazioni urgenti a Berlino. Il problema è che l'intesa Merkel-Seehofer è di difficile applicazione. La Germania ha un accordo bilaterale con Vienna ma non con l'Italia. Il rischio è di assistere al ...

Migranti - effetto domino : perchè l'accordo tedesco penalizza Austria e Italia : l'accordo trovato in Germania sulla gestione di Migranti irregolari sta mettendo a dura prova il rapporto tra gli stati dell'Unione. Preoccupato per eventuali respingimenti alla frontiera con la ...

Migranti - effetto domino : perchè l’accordo tedesco penalizza Austria e Italia : l’accordo trovato tra i democristiani tedeschi sulla futura gestione di Migranti irregolari sta mettendo a dura prova il rapporto tra gli stati dellUnione. Preoccupata per eventuali respingimenti alla frontiera con la Germania, il premier Austriaco Kurz chiede spiegazioni urgenti a Berlino. Il problema è che l'intesa Merkel-Seehofer è di difficile applicazione. La Germania ha un accordo bilaterale con Vienna ma non con l'Italia. Il rischio è ...

Formula 1 - GP Austria. Vettel : 'Difficile capire Perché la Mercedes a volte è più competitiva e altre meno' : "Con tante piste diverse è difficile capire perché Mercedes a volte sia stata più davanti a noi ed altre dietro". Così Sebastian Vettel ha inaugurato il suo GP d'Austria . Nel giovedì dedicato alle ...