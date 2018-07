Perché la castrazione chimica è inutile e sbagliata

letteradonna

: RT @scandura: Mo' ecco la 'castrazione chimica' quando Il nostro ordinamento, tantomeno quello CEDU, non prevede pene corporee. Il prossimo… - EnricoIachello : RT @scandura: Mo' ecco la 'castrazione chimica' quando Il nostro ordinamento, tantomeno quello CEDU, non prevede pene corporee. Il prossimo… - DanielaPF75 : RT @scandura: Mo' ecco la 'castrazione chimica' quando Il nostro ordinamento, tantomeno quello CEDU, non prevede pene corporee. Il prossimo… - Snorri1979 : RT @scandura: Mo' ecco la 'castrazione chimica' quando Il nostro ordinamento, tantomeno quello CEDU, non prevede pene corporee. Il prossimo… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) In tanti e tante non sappiamo più come far capire alla politica che l'unica vera, micidiale arma contro la violenza sessuale e la violenza maschile contro le donne sia la prevenzione . Quanto mi ...