Perché Cremona vuole diventare il polo d’innovazione dei piccoli paesi : Il polo per l’innovazione digitale Crit di Cremona (foto: Luca Zorloni per Wired) Cremona – Via dell’innovazione digitale è una piccola strada anonima che divide la Cremona che fu dalla Cremona che sarà. Da un lato c’è il rudere dell’ex macello municipale, capannoni sventrati dalle ruspe. Dal lato opposto vetrate ariose e pareti in corten racchiudono il polo per l’innovazione digitale Crit (Cremona information technology), un ...