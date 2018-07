Per non dimenticare a Marina di Ragusa | per ricordare le vittime di mafia

La modella spiega Perché ha sfilato mentre allattava la figlia : "Sono mamma a tempo pieno - non avevo una babysitter" : Ha allattato la figlia di cinque mesi mentre sfilava in passerella. Mara Martin, modella della rivista Sports Illustrated, è finita sui giornali per quel gesto, a suo dire del tutto spontaneo. Nulla di preparato: "Non ho un lavoro, sono una mamma a tempo pieno, quindi non avevo una babysitter", ha affermato la trentenne. La storia è subito diventata popolare a dimostrazione del fatto che l'allattamento può essere ...

Gemma Galgani su Ida e Riccardo : “Non so se siano fatti l’uno Per l’altra” : Gemma Galgani parla di Ida e Riccardo dopo Temptation Island Gemma Galgani, la dama indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, è sbarcata a Tempation Island. Il suo scopo era quello di confortare la sua amica Ida Platano, che sta partecipando al programma di Canale 5 con il fidanzato Riccardo Guarnieri. I due si […] L'articolo Gemma Galgani su Ida e Riccardo: “Non so se siano fatti l’uno per l’altra” proviene da ...

Ancora non si trova la 12enne disPersa nel Bresciano : utilizzati anche i droni : "Non era mai successo che si allontanasse. Forse l'ultima volta quando aveva quattro anni" ha spiegato il padre della bimba. Oltre duecento uomini la stanno cercando

Matteo Salvini : “Non vogliamo distribuire i migranti - lavoriamo Per evitare che arrivino in Europa” : In un'intervista concessa al quotidiano Washington Post, il ministro dell'Interno Matteo Salvini parla dei rapporti con Conte e con il Movimento 5 Stelle: "Siamo in sintonia con premier Conte, usiamo solo toni differenti. Fin quando il M5S rispetta le regole del governo, non c’è pericolo". E sui migranti: "L’obiettivo finale non è quello di distribuire i migranti tra i vari Paesi europei, ma di evitare che arrivino in Europa".Continua a leggere

NBA - battuta d’arresto Per “The Process” : la free agency (e non solo) dei Philadelphia 76ers non convince affatto! : NBA, i Philadelphia 76ers vorrebbero proseguire nel tanto agognato ‘process’ il mercato e la free agency però hanno decisamente deluso le attese NBA, i Philadelphia 76ers erano attesi ad un’estate caldissima e molto importante per il futuro della franchigia, ma sembrano aver un po’ deluso le aspettative. La squadra di coach Brown, nella passata stagione, ha giocato un grande basket, superando il primo turno dei ...

F1 - Bottas non sta nella pelle dopo il rinnovo : “segnale di fiducia del team - adesso testa alla lotta Per il titolo” : Il pilota finlandese ha ringraziato il team per avergli rinnovato la fiducia, sottolineando di voler a tutti i costi guadagnarsi la conferma anche per il 2020 E’ ufficiale il rinnovo di Valtteri Bottas, una notizia positiva per il finlandese riuscito a strappare la conferma in Mercedes per il 2019 e un’opzione per il 2020. Photo4 / LaPresse Un riconoscimento per il lavoro svolto dal driver di Nastola, che ha espresso le prime ...

Temptation Island - Valentina Perdona Oronzo : “Non voglio che mi dia Per scontata” : Temptation Island, Valentina e Oronzo: la ragazza lo perdona, ma a delle condizioni Valentina De Biasi e Oronzo Carinola sono una delle coppie che ha partecipato all’edizione 2018 di Temptation Island. La loro permanenza nei villaggi della Sardegna, però, è durata pochissimo. Dopo undici anni di fidanzamento, i due hanno deciso di prendere parte alla […] L'articolo Temptation Island, Valentina perdona Oronzo: “Non voglio che mi ...

Canone Rai - ultimi giorni Per chiedere l'esenzione : ecco come fare : Esenzione dal Canone Rai: mancano soltanto una decina di giorni alla scadenza del 31 luglio, ultima data utile per i...

Matteo Salvini 'spiazzato' - il retroscena sul governo : la mossa disperata Per non far saltare tutto : Di Maio vuole avere il potere di imporre al ministro dell'Economia il nome da scegliere, Tria che si arrocca e conta sull'appoggio di Conte. E Salvini che, di solito arrembante, mette da parte la ...

Non si trova la ragazzina scomparsa : ricerche disPerate tra grotte e sentieri : La ragazzina di 12 anni scomparsa da ieri in provincia di Brescia non è stata ancora ritrovata. Le ricerche della piccola...

Farmaci antiPertensivi e cardiovascolari contenenti Valsartan : ecco cosa dovresti saPere (anche se non li prendi) : Come noto, l’Agenzia italiana del farmaco ha disposto il ritiro di diversi lotti di Farmaci a base del principio attivo Valsartan. “È stato infatti riscontrato un difetto di qualità”, riferisce l’agenzia. “Come misura precauzionale“ l’Aifa e le altre Agenzie europee hanno disposto l’immediato ritiro dalle Farmacie e dalla catena distributiva di tutte le confezioni interessate. I medicinali a base di Valsartan vengono utilizzati per il ...

Allattamento - Perché non si può pubblicizzare il latte artificiale : (Foto via Pixabay) È un tema da sempre caldo, quello dell’Allattamento al seno. E negli ultimi tempi sembra esserlo diventato in modo particolare. Parliamo soprattutto del caso raccontato dal New York Times dell’amministrazione statunitense che avrebbe cercato di mettere i bastoni tra le ruote all’approvazione di una risoluzione dell’Organizzazione mondiale sulla sanità (Oms) volta a sottolineare e promuovere ...

Conte stoppa la flat tax Forza Italia non ci sta : «Le coPerture ci sono» : Il suo pacchetto fiscale, flat tax in testa, Forza Italia lo presenta alla stampa in Senato nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte spiega, in un'intervista al Fatto quotidiano, che la tassa piatta il suo governo non la farà. Almeno, come è scritta al primo punto del programma del centrodestra e anche prevista nel contratto sottoscritto da Lega e M5s.Il capo dell'esecutivo, infatti, giura che non ci saranno condoni fiscali e parla di una ...

La mappa delle inondazioni - i comuni a rischio : entro il 2100 l’Italia potrebbe Perdere oltre 5mila km di pianura : entro il 2100 a causa dell’innalzamento del livello del mare l’Italia potrebbe perdere 5.500 km quadrati di pianura costiera. Nelle aree più vicine al mare oggi vive la metà della popolazione italiana, che i cambiamenti climatici insieme all’assenza di politiche efficaci a livello globale espongono a pericoli significativi. La mappa delle aree a rischio inondazione, elaborata dai ricercatori dell’Enea, contiene aree in ...